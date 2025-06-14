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Aydın'da firari hükümlü İHA destekli operasyonla yakalandı

Aydın'da firari hükümlü İHA destekli operasyonla yakalandı

12:4014/06/2025, Cumartesi
DHA
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Gözaltına alınan S. Ş., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Gözaltına alınan S. Ş., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Şantaj' suçlarından 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.Ş., polisin İHA destekli operasyonuyla yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Şantaj' suçundan kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis ve 41 bin 640 lira adli para cezası ile aranan S.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. S.Ş.'nin Umurlu Mahallesi'nde olduğu insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi. Ardından harekete geçen polis, S.Ş.'yi operasyon düzenleyip, yakaladı. Gözaltına alınan S. Ş., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.




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