Sakarya'dan Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Ekipler, E.S.(41) isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı ve Sakarya'dan Düzce'ye uyuşturucu madde getireceği duyumu üzerine harekete geçti. Sakarya plakalı araç ekipler tarafından durdurulduğu sırada elinde bulunan çanta ile kaçmaya çalışan E.S. yere düşürdüğü çantayı vermemek ve kaçmak için görevli memurlara mukavemette bulunmasına rağmen yakalandı.