Aydın’daki yangın faciasında kan donduran detaylar: İtfaiye eri Turgay Gezgin evdeki gazı açıp yangını dışarıdan başlatmış

Türkiye, Aydın Nazilli'de yaşanan yangın faciası ile sarsıldı. Tarihler 18 Mart'ı gösterdiğinde itfaiye eri Turgay Gezgin'in evinde yangın çıktı.





Gezgin'in mesaide olduğu saatte çıkan yangında, eşi Fatma ve çocukları 4 yaşındaki Toprak ile 11 yaşındaki Deniz'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı haberi aldığında gözyaşlarına boğulan ve baygınlık geçiren Turgay Gezgin, yangın faciasından iki ay sonra gözaltına alındı. Ortaya çıkan detayların her biri şaşkınlık yarattı.





Öyle ki yürütülen soruşturmada anne ve iki evladını hayattan koparan yangının sadece yatak odasında çıktığı anlaşıldı. 4 yaşındaki Toprak ile 11 yaşındaki Deniz, o sırada annelerinin yanındaydı. Yan yana olan üç cesette herhangi bir kaçma ve korunma tepkisinin olmaması ise kafaları karıştırdı.





















O GÜN RAPORLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI





Durumu şüpheli bulan savcılık, derinlemesine bir inceleme başlattı. İlk olarak itfaiye eri Turgay Gezgin'in ifadesine bakıldı. Olay günü işe gittiğini söyleyen Gezgin'in o gün raporlu olduğu, raporunun da psikolojik sıkıntılara dair olduğu ortaya çıktı. Çelişkili ifadeleri ile kafaları karıştıran Gezgin'in telefon görüşmeleri de takibe alındı. Bu dinlemelere göre Turgay Gezgin'in yangından kısa süre sonra hemşire F.T. ile nişanlandığı, genç kadınla yaptığı konuşmalarda ise hayatını kaybeden eşi aleyhinde konuşmalar yaptığı ortaya çıktı.





YANGINDAN 9 DAKİKA ÖNCE EVDEN ÇIKMIŞ!





Şüpheli Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile yaptığı son konuşmalara da bakıldı. Öyle ki yangından bir süre önce Fatma Gezgin'in eşine "Evde bir gaz kokusu var" diye mesaj attığı ancak Turgay Gezgin'in cevap vermediği anlaşıldı. Kamera kayıtları ise olayın kaza değil açık açık cinayet olduğunu kanıtladı. Güvenlik kamerası incelemelerinde Gezgin'in yangından sadece 9 dakika önce evden ayrıldığı ortaya çıktı.





KAN DONDURAN ŞÜPHE: ÖNCE BOĞDU SONRA YAKTI





Kan donduran olayla ilgili soruşturma birimleri korkunç bir şüpheye yoğunlaştı. Hürriyet'in haberine göre Turgay Gezgin evden ayrılmadan önce gazı açtı ve evden öyle çıktı. Ardından eve geldiğinde de eşi ve çocuklarını gazdan bayılmış halde buldu. Çocukları bulundukları yerden alıp annelerinin de olduğu yatak odasına taşıdı. Daha sonra da itfaiye eri olmasının tecrübesini de kullanarak dışarıdan hemen anlaşılmayacak şekilde bir yangın başlattı.





4 YAŞINDAKİ TOPRAK YANGIN SIRASINDA HAYATTAYMIŞ





Yangın çıkarmadan önce de biriken gazdan dolayı patlama olmasın diye pencereleri açtı, evden ayrıldı. Otopsi raporu daha ürkütücü bir detayı da ortaya çıkardı. Rapora göre sadece 4 yaşındaki çocukta karbonmonoksit izine rastlandı. Bu da Fatma ve 11 yaşındaki çocuğu Deniz'in yangından önce gazdan boğularak öldükleri, 4 yaşındaki Toprak'ın ise yangın sırasında canlı olduğu şüphesine yol açtı.

















ŞÜPHELİ EŞ TUTUKLANDI, NİŞANLISI SERBEST





Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Turgay Gezgin tutuklanırken nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, Turgay Gezgin'in mahkemedeki ifadesi de ortaya çıktı. Gezgin ifadesinde, yangının çıktığı gece telefon uygulaması üzerinden arkadaşlarına 'Yaşadığım apartmandan doğal gaz kokusu geliyor' diyerek eve gittiğini, anahtarını kaybettiği için kapıyı çaldığını fakat kapının açılmaması üzerine sahur yapmak için itfaiyedeki arkadaşların yanına geri gittiğini söylediği ortaya çıktı.





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