Ayvacık'ta 16'sı çocuk 23 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 8 Temmuz saat 07.20 sıralarında lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yardım talebi üzerine harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu KB-103 tarafından lastik bot içinde bulunan 16'sı çocuk 23 kaçak göçmen kurtarıldı.