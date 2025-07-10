Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Ayvacık'ta 16'sı çocuk 23 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvacık'ta 16'sı çocuk 23 kaçak göçmen kurtarıldı

08:5210/07/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Sahil Güvenlik Botu KB-103 tarafından lastik bot içinde bulunan 16'sı çocuk 23 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Botu KB-103 tarafından lastik bot içinde bulunan 16'sı çocuk 23 kaçak göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde lastik botlarında yaşanan makine arıza nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 16'sı çocuk 23 kaçak göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 8 Temmuz saat 07.20 sıralarında lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yardım talebi üzerine harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu KB-103 tarafından lastik bot içinde bulunan 16'sı çocuk 23 kaçak göçmen kurtarıldı.


Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.



#çanakkale
#ayvacık
#göçmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şile’de meclis çoğunluğu kimde, hangi partide? AK Parti mi CHP mi önde?