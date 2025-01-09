Bağcılar Belediye Meclisi, Abdullah Özdemir’in AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı gösterilmesi sebebiyle boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığı için seçimini yaptı.

1983 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Gümüşhanelidir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde “Yerel Yönetimler” alanında, Yüksek Lisans yaptı.

2007 - 2009 yılları arasında Bakırköy Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı yapan Yıldız, görev süresi boyunca gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gereksinimlerine uygun bireyler olarak yetişmesi için projeler geliştirdi ve hayata geçirdi.