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AK Parti heyetinde Çelik de yer alacak

AK Parti heyetinde Çelik de yer alacak

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:005/01/2025, Pazar
G: 5/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.

DEM Parti İmralı heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki siyasi partilerle görüşmelerine devam ediyor. Heyet, 6 Ocak Pazartesi günü (yarın) saat 13.30’da AK Parti heyeti ile bir araya gelecek. AK Parti heyetinde Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala yer alacak. Öte yandan Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in de görüşmede yer alacağı belirtiliyor. DEM heyeti yarın sırasıyla Gelecek Partisi, AK Parti ve Saadet Partisi’ni, salı günü ise Yeniden Refah Partisi ve Deva Partisi’ni ziyaret edecek.



#İmralı
#TBMM
#AK Parti
#DEM

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