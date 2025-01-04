Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağı Rize'de halka hitap etti: AK Parti gücünü çok daha farklı yerlere ulaştıracağınıza inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin Güneysu ilçesinde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "AK Parti gücünü çok daha farklı yerlere ulaştıracağınıza inanıyorum. Bunu laf diye söylemiyorum. Burası baba ocağı, ana ocağı öyleyse buradan çok daha farklı bir ses çıkması lazım" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Samsun ve Ordu'daki Olağan İl Kongrelerinin ardından memleketi Rize'ye geldi. Rize-Artvin Havalimanı'na indikten sonra helikopter ile baba ocağı Güneysu ilçesine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hemşerileri yoğun ilgiyle karşıladı.
İlçe merkezinde hemşerileriyle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle sizlerle bir kongre serisi vasıtasıyla bugün Samsun ardından Ordu kongrelerimizi yaptık. Yarın da inşallah Rize ardından Trabzon kongresini yapıp İstanbul'a döneceğiz. Tabii burası bizim baba yurdu, ana yurdu ve her zamanki gibi sizin bu gösterdiğiniz teveccühe, bu gösterdiğiniz ilgi alakaya karşı şahsım, heyetim olarak çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizin daim eylesin.
Buradaki konuşmasının ardından dinlenmek üzere Merkez Mahallesi'ndeki konutuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın AK Parti Rize Olağan İl Kongresi'nin ardından Trabzon'a geçerek burada da partisinin il kongresine katılacak.