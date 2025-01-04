Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'de ben ve bencillik yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'un ardından Ordu'da AK Parti Olağan İl Kongresi'ne katıldı.





Erdoğan büyük bir coşkunun hakim olduğu salondaki partililere hitap etti.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Kongremizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Ordu'nun tüm ilçelerindeki kardeşlerime selam ediyorum. Bu göz kamaştırıcı şehirde sizlerle yeniden bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.





"AK Parti'de bencillik yok"

Bizim için her görev ülke ve millet için tutulan bir nöbettir. AK Parti'de ben ve bencillik yoktur, biz vardır. Bu kadronun mensupları arasında makam ihtirası değil millete hizmet aşkı, memlekete hizmet tutkusu vardır.





"Kalbimiz Türkiye için çarpıyor"





Muhalefet her gün rant hırsıyla kendi içinde kavga ederken biz hizmet için meşgulüz. Kalbimiz Türkiye için çarpıyor. Büyük ve güçlü Türkiye hayalinin peşinden koşuyoruz.









"Tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz"





Son seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında saf tuttunuz. Ordu daima bizimle oldu, bizim yol arkadaşımız oldu. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz güçlü destek için, samimiyetle bizlere sahip çıktığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Şimdi sıra bizde. Tüm kadrolarımız ve kurumlarımızla Ordu'yu ayağa kaldırıp geleceğe taşımakta. Ordu'nun güvenini boşa çıkarmamakta. Ordulu kardeşlerimize mahçup olmamak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.





Bu şehre nasıl yeni ufuklar açtıysak, bundan sonra da canla başla koşturmaya devam edeceğiz. Bu topraklarda çarpan her kalp Türkiye'nin kalbi, atan her nabız Türkiye'nin nabzıdır. Ordu kültür ve turizmin göz bebeğidir.



