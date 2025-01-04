Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Arpalığa çevirdiğiniz belediyelere bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti Samsun İl Kongresi büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.
AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan. muhalefete tepki göstererek "Her işe bir kulp takmak, çamur atmak muhalefet midir? Bir de utanamadan, sıkılmadan hükûmeti yolsuzlukla itham ediyorlar. Siz bizi bırakında önce kendinize bakın akraba çiftliğine ve arpalığa çevirdiğiniz belediyelerinize bakın." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Büyük bir coşkunun hakim olduğu salondaki partililere seslenen Erdoğan, muhalefete belediyeler üzerinden yüklendi.
Muhalefet ile aralarında vizyon fark olduğunu vurgulayan Erdoğan
"Bir de utanamadan, sıkılmadan hükümeti yolsuzlukla itham ediyorlar. Siz bizi bırakında önce kendinize bakın akraba çiftliğine ve arpalığa çevirdiğiniz belediyelerinize bakın."
dedi.
İşte Erdoğan'ın açıklamaları;
Bu millet bizden daha fazla eser ve proje üretmemizi bekliyor. Bir ferdi olmaktan şeref duyduğumuz bu aziz millet yatırım, hizmet bekliyor. Her bir dava arkadaşımızın milletimizin beklentilerinin hakkını vereceğine inanıyorum. Bizler, konfora değil, çileye talip olduk. Bizler koltuklarda rahatça oturmak için değil, hizmet etmek için geldik. Şahsi kariyerimizi inşa etmek için değil, milletin hakkını, onuru korumak için bu görevi üstlendik. Bizim oyalanma gibi bir lüksümüz yok. Bizim durmak, duraksama, rehavete kapılmak gibi hakkımız yok.
"Aramızda ideal ve hedef farkı var"
"
Aramızda ideal ve hedef farkı var"
Başkaları ne yaparsa yapsın. Bizim oyalanma gibi bir lüksümüz yok. Bizim rehavete kapılmak gibi bir hakkımız yok. Bizim polemikle geçirecek tek bir vaktimiz yok. Muhalefetin sahte gündemi sizi yanıltmasın. Muhalefetin iş bilmezliği, tembelliği sizi asla gevşetmesin. Onlarla bizim aramızda ideal ve hedef farkı var. Her gün yeni bir insana ulaşacak, şehrimiz için yeni bir iş ortaya koyacağız.
Hizmetlerimizle milletin hayır duasını alacağız. Bütün yol ve dava arkadaşlarımızdan mücadele azimlerini en üst seviyede tutmalarını özellikle bekliyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz, bu ülkenin geleceğiyiz. Daha nice seneler boyunca inşallah Türkiye'ye hizmet edeceğiz.
"Arpalığa çevirdiğiniz belediyelere bakın"
"Arpalığa çevirdiğiniz belediyelere bakın"
Her işe bir kulp takmak, çamur atmak muhalefet midir? Bir de utanamadan, sıkılmadan hükümeti yolsuzlukla itham ediyorlar. Siz bizi bırakında önce kendinize bakın akraba çiftliğine ve arpalığa çevirdiğiniz belediyelerinize bakın.
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