AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi büyük bir coşkuyla başladı.





Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kongrede partililere hitap etti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK terör örgütü için üçüncü bir yol yok Gündem / Politika





İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;





'En müstesna sanatçılarından biriydi'





Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ferdi Tayfur'un ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına baş sağlığı diliyorum.





'Aşkla çalışacağız'





Sevgili Samsunlular sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 31 Mart seçimlerinde bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı tercih ettikleri için Samsunlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Samsun her zaman iradesini huzur ve emniyetten yana kullandı. 31 Mart'ta işi yine ehline verdiniz. Biz de sizin güveninizi boşa çıkarmayacağız. Aşkla çalışacağız.





Başkaları ne yaparsa yapsın. Bizim oyalanma gibi bir lüksümüz yok. Bizim rehavete kapılmak gibi bir hakkımız yok. Bizim polemikle geçirecek tek bir vaktimiz yok. Muhalefetin sahte gündemi sizi yanıltmasın.





'Fark var'





Muhalefetin iş bilmezliği, tembelliği sizi asla gevşetmesin. Onlarla bizim aramızda ideal ve hedef farkı var. AK sevda için yollarda mıyız? Biz millete hizmet ettikçe büyüyen güçlenen bir partiyiz. Biz Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. 22 yıldır olduğu bizi aşkla koşacağız.





Her gün yeni bir insana ulaşacak, şehrimiz için yeni bir iş ortaya koyacağız. Hizmetlerimizle milletin hayır duasını alacağız. Bütün yol ve dava arkadaşlarımızdan mücadele azimlerini en üst seviyede tutmalarını özellikle bekliyorum.





Türkiye genelinde kongrelerimizi barış, kardeşlik ikliminde gerçekleştiriyoruz. Rakiplerimizden farklı olarak kongrelerimizde hırsa dava arkadaşlığımızın önüne geçmiyor. Helalleşerek, kucaklaşarak kardeşliğimizi perçinleyerek bu hassas süreci partimize yakışır şekilde yürütüyoruz. Karşımdaki bu güzel ve samimi tablo için her birinizi tebrik ediyorum.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK terör örgütü için üçüncü bir yol yok Gündem / Politika





'Tuzaklara prim vermeyeceğiz'





Meyve veren ağacı taşlayan maalesef çok olur. Birileri bizi yolumuzdan alıkoymak için gayret edebilir. Birileri bizim milletle aramızı bozmak için çamur atabilir bize tuzak kurabilir. Bunlara asla prim vermeyeceğiz. Aramızdaki uyumu bozmaya yeltenenlere kulak asmayacağız. Biz bu ülkenin geleceğiz. Daha nice seneler boyunca inşallah Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz.





Samsun'un hafızası Türkiye'nin hafızasıdır.





'PKK için üçüncü bir yol yok'





Bölücü örgütün milletimiz fertleri arasında açtığı nifak çukurlarını kardeşlik ile dolduracağız, karşılıklı saygı ile kapatacağız. Terör belasından ülkemizi en kısa sürede kurtaracağız. Hedefe kilitlenmiş durumdayız.





Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Türk, Kürt, Arap ayırt etmeksizin kimsenin emperyalistlerin teröristlere tahammülü kalmamıştır. PKK terör örgütünün kullanım süresi dolmuştur. Caniler ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Üçüncü bir yol yok.





Suni teneffüsler bölücü örgütü hayata döndüremeyecekler.





Ayrıntılar geliyor...





Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenleyeceği 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Samsun'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin yapılacağı salona giderken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.



