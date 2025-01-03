Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

2024'ün son haftalarında Suriye'ye doğan özgürlük ve adalet güneşinin 2025'te Gazze semalarında da sökün etmesini temenni ediyoruz.

Her yıl bir önceki yılın dış ticaret rakamlarını değerlendirmek iktidarımızın adeti haline geldi. Bu toplantılarımıza büyük önem veriyoruz. Bunu aynı zamanda halka hesap verme prensibimizin asli unsuru olarak görüyoruz. Öncelikle fedakarca çalışarak tüm ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran üreticilerimizi tebrik ediyorum.

Dış ticaret rakamlarının objektif değerlendirmesini yaparken, şu noktanın uzak tutulmaması gerektiğine inanıyorum. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 2024 yılında da devam etti. Korona virüs döneminde geçici denilerek alınan tedbirler geçen sene de ticarette uygulanmaya devam etti. Siyasi çalkantılar, jeopolitik gerimler dünyada geçen yıla damgasını vurdu. 2025 senesinde bizleri nispeten daha iyi bir yıl bekliyor.

Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyoruz.

Ekonomimiz tam 17 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Yılın ilk 9 ayında yüzde 2.3 büyüme oranına ulaştık.

2025 yılı için net ihracatla birlikte yüzde 4 büyüme hedefliyoruz. İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı ekim ayında tarihin en yüksek seviyesini gördü.

Enflasyon Aralık bazında 1.03 olurken, yıllık bazda 44,38'e gerilemiştir.

TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılına ait enflasyon verileri, uyguladığımız politikaların doğruluğunu teyit etmiştir.

Piyasalar hükumetimize güveniyor. Ekonomi programımıza güveniyor. Bu konuda sizin desteğiniz de çok kıymetli.

Son 22 yılda el ele, gönül gönüle verdik ve ülkemizi çok farklı bir seviyeye taşıdık.

Ocak-Ekim 2024 döneminde işsizlik oranımız, ortalama yüzde 8,8 oranıyla son 23 yılın en düşük düzeyine inmiştir.

İhracatta rekor