Alanya'dan toplanıyor: 72 saatte Avrupa'daki market raflarına ulaşıyor! Hobi olarak başladı şimdi yurt dışına ihraç ediyor

Üretimde artış beklentisi





Bölgede avokado üretiminin geliştiğini, yağışların yeterli olması ve yaz mevsiminin elverişli geçmesinin bu yıl verime olumlu yansımasını beklediklerini ifade eden Hüddoğlu, bu yıl 150 milyon adedin üzerinde üretim öngördüklerini, üretimin gelecek yıllarda da artış göstermesini beklediklerini söyledi.





Alanya, Gazipaşa ve Manavgat çevresinde avokado üretimiyle geçimini sağlayan çok sayıda üretici bulunduğunu aktaran Hüddoğlu, üretim alanlarının verim çağına ulaşmasıyla sektördeki kapasitenin daha da büyüyeceğini dile getirdi.





Bölgede yaklaşık 10 bin üreticinin 100 bin dekar alanda üretim yaptığını bildiren Hüddoğlu, bu üretimin yüzde 30-40'lık bölümünü coğrafi işaretli Alanya avokadosunun oluşturduğuna işaret etti.





Alanya avokadosunun hem üreticiler hem de bölge ekonomisi açısından giderek daha önemli hale geldiğini vurgulayan Hüddoğlu, dış pazarlardan gelen talebin üreticilere gelecek yıllar için umut verdiğini sözlerine ekledi.