Erzurum'dan hayvancılığa yerli üretim desteği: Gebe düveler Doğu Anadolu'ya dağıtılıyor

OĞUZHAN ÜRÜŞAN / ANKARA

Türkiye'de kırmızı et üretiminin artırılması için Erzurum'da yeni bir hayvancılık modeli uygulanıyor. Aziziye ilçesinde yaklaşık bir buçuk ay önce faaliyete başlayan Gebe Düve Merkezi'nde etçi ırk damızlık hayvanlar yetiştiriliyor. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği bünyesinde kurulan merkez, özellikle Doğu Anadolu'daki yetiştiricilerin damızlık hayvan ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor. Burada gebe bırakılan düveler, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek" programı kapsamında destek almaya hak kazanan üreticilere teslim ediliyor. Böylece bölgedeki hayvan varlığının artırılması ve meraların üretimde daha etkin kullanılması hedefleniyor.

HEDEF 5 BİN HAYVAN KAPASİTESİ

Merkezde şu anda 130 damızlık hayvan bulunuyor. Bin 500 hayvan kapasiteli tesisin büyütülmesi için çalışmalar yürütülüyor. Hedef, kapasitenin 5 bin hayvana çıkarılması. Tesiste mera koşullarına uyumlu etçi ırklar tercih ediliyor. Düveler boğa tohumlamasıyla gebe bırakılıyor. Hayvanların sağlık durumu düzenli olarak takip ediliyor. Gebelik süreci tamamlanmadan yetiştiricilere teslim edilen düvelerin, doğumların ardından bölgedeki besilik hayvan sayısını artırması bekleniyor. Merkezde ayrıca ilgili kurumlar ve üniversitelerle ortak çalışmalar yapılıyor.

Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Abdulkadir Ürüşan

İTHALATA BAĞIMLILIK AZALTILACAK

Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Abdulkadir Ürüşan, çalışmaların temel amacının Türkiye'deki etçi ırk hayvan sayısını artırmak olduğunu belirtti. Meralarda yetiştirilecek hayvanların kırmızı et üretimine katkı sağlayacağını ifade eden Ürüşan, "Amacımız burada etçi ırkı artırmak. Buradaki gebe hayvanlarımız etçi ırklar. Bu çalışmalarla meralarımızdaki dana eksiğini gidermek istiyoruz. Her zaman dediğimiz gibi, ana varsa dana var, dana varsa et var" değerlendirmesinde bulundu.

Etçi ırkların süt veriminin daha düşük olduğunu ancak besicilik açısından avantaj sağladığını anlatan Ürüşan, sürece ilişkin şunları söyledi:

"Şu anda boğa tohumlamasıyla düvelerimizi gebeleştiriyoruz. Burada gebe düvelerimizi üreticilere dağıtıyoruz. Bunlar daha sonra doğacaklar. Sütü biraz az olacak ama besi materyaline katkı sunacaklar. Çünkü bunların besi sürecindeki gelişimleri daha farklı. Böylelikle besi materyalini artık kazanmış olacağız. Bakanlığımız ve üniversitelerimizle ortak çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz 5-10 sene sonra ithalata artık gerek duymadan kendi meralarımızda kendi hayvanımızı yetiştirmek."

HAYVANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLİYOR

Merkezde hayvanların sağlık durumları modern yöntemlerle takip ediliyor. Veteriner hekimler, düvelerin aşılarını yapıyor ve düzenli olarak kan örnekleri alıyor. Bu örnekler hastalık taraması için araştırma enstitüsüne gönderiliyor. Sonuçlara göre hayvanların üretim ve sevk süreçleri planlanıyor.

Merkezde görevli veteriner hekim Erdinç Çolak, yetiştiricilere bölge şartlarına uyum sağlayabilecek hayvanlar temin etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Hayvanlarımızı tohumlama yöntemiyle üretip bunları kırsal kalkınma projesiyle vatandaşlarımıza dağıtmayı amaçlıyoruz. Mera hayvancılığına da en yatkın olan etçi ırk dediğimiz ırk bu bölgede yetiştirildiği için en iyi geliştirilecek hayvanlar bunlar. Bizim de amacımız yetiştiriciye bu bölgede yetişebilecek en kaliteli hayvanları temin etmek" ifadelerini kullandı.

Hayvanların genetik verimliliğine de önem verdiklerini ifade eden Çolak, hastalık kontrollerinin düzenli yapıldığını vurguladı. Çolak, "Aşıların tamamını ve kan numunelerinin tamamını alıyoruz. Hayvanlardan aldığımız kan numunelerini araştırma enstitüsüne yolluyoruz. Hastalık olup olmadığını kontrol ediyoruz. Sonuçlar bize geliyor ve ona göre üretime devam ediyoruz" diye konuştu.

Gebe Düve Merkezi Veteriner Hekimi Erdinç Çolak

Etçi ırklar besiciliği güçlendirecek

Gebe Düve Merkezi'nde süt üretiminden çok et verimi yüksek hayvanların yetiştirilmesine ağırlık veriliyor. Etçi ırklar, besi dönemindeki gelişimleri nedeniyle tercih ediliyor. Gebe düvelerin yetiştiricilere verilmesiyle yeni buzağıların doğması ve besilik hayvan sayısının artırılması hedefleniyor. Böylece yetiştiricilerin damızlık ve besilik hayvan ihtiyacının yerli üretimle karşılanması amaçlanıyor. Çalışmanın uzun vadeli hedefleri arasında kırmızı et üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması ve canlı hayvan ithalatına duyulan ihtiyacın azaltılması bulunuyor.

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