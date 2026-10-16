Erzurum'dan hayvancılığa yerli üretim desteği: Gebe düveler Doğu Anadolu'ya dağıtılıyor
Erzurum'da kırmızı et üretimini artırmak ve hayvancılıkta dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kurulan Gebe Düve Merkezi, Doğu Anadolu'daki yetiştiricilere damızlık hayvan sağlıyor. Merada yetiştirilmeye uygun etçi ırk düveler, tohumlama yöntemiyle gebe bırakılıyor. Sağlık kontrollerinden geçirilen hayvanlar, devlet desteğiyle bölgedeki üreticilere dağıtılıyor. Bin 500 hayvan kapasiteli merkezin 5 bin kapasiteye ulaştırılması hedefleniyor. Çalışmayla yerli hayvan varlığının artırılması ve besicilerin ihtiyaç duyduğu hayvanların Türkiye'de yetiştirilmesi amaçlanıyor.
Türkiye'de kırmızı et üretiminin artırılması için Erzurum'da yeni bir hayvancılık modeli uygulanıyor. Aziziye ilçesinde yaklaşık bir buçuk ay önce faaliyete başlayan Gebe Düve Merkezi'nde etçi ırk damızlık hayvanlar yetiştiriliyor. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği bünyesinde kurulan merkez, özellikle Doğu Anadolu'daki yetiştiricilerin damızlık hayvan ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor. Burada gebe bırakılan düveler, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek" programı kapsamında destek almaya hak kazanan üreticilere teslim ediliyor. Böylece bölgedeki hayvan varlığının artırılması ve meraların üretimde daha etkin kullanılması hedefleniyor.
HEDEF 5 BİN HAYVAN KAPASİTESİ
İTHALATA BAĞIMLILIK AZALTILACAK
Etçi ırkların süt veriminin daha düşük olduğunu ancak besicilik açısından avantaj sağladığını anlatan Ürüşan, sürece ilişkin şunları söyledi:
HAYVANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLİYOR
Merkezde hayvanların sağlık durumları modern yöntemlerle takip ediliyor. Veteriner hekimler, düvelerin aşılarını yapıyor ve düzenli olarak kan örnekleri alıyor. Bu örnekler hastalık taraması için araştırma enstitüsüne gönderiliyor. Sonuçlara göre hayvanların üretim ve sevk süreçleri planlanıyor.
Merkezde görevli veteriner hekim Erdinç Çolak, yetiştiricilere bölge şartlarına uyum sağlayabilecek hayvanlar temin etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Hayvanlarımızı tohumlama yöntemiyle üretip bunları kırsal kalkınma projesiyle vatandaşlarımıza dağıtmayı amaçlıyoruz. Mera hayvancılığına da en yatkın olan etçi ırk dediğimiz ırk bu bölgede yetiştirildiği için en iyi geliştirilecek hayvanlar bunlar. Bizim de amacımız yetiştiriciye bu bölgede yetişebilecek en kaliteli hayvanları temin etmek" ifadelerini kullandı.
Hayvanların genetik verimliliğine de önem verdiklerini ifade eden Çolak, hastalık kontrollerinin düzenli yapıldığını vurguladı. Çolak, "Aşıların tamamını ve kan numunelerinin tamamını alıyoruz. Hayvanlardan aldığımız kan numunelerini araştırma enstitüsüne yolluyoruz. Hastalık olup olmadığını kontrol ediyoruz. Sonuçlar bize geliyor ve ona göre üretime devam ediyoruz" diye konuştu.
Etçi ırklar besiciliği güçlendirecek
Gebe Düve Merkezi'nde süt üretiminden çok et verimi yüksek hayvanların yetiştirilmesine ağırlık veriliyor. Etçi ırklar, besi dönemindeki gelişimleri nedeniyle tercih ediliyor. Gebe düvelerin yetiştiricilere verilmesiyle yeni buzağıların doğması ve besilik hayvan sayısının artırılması hedefleniyor. Böylece yetiştiricilerin damızlık ve besilik hayvan ihtiyacının yerli üretimle karşılanması amaçlanıyor. Çalışmanın uzun vadeli hedefleri arasında kırmızı et üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması ve canlı hayvan ithalatına duyulan ihtiyacın azaltılması bulunuyor.