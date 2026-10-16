Bakan Işıkhan duyurdu: 119'u yerli 131 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
13:47, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 13:52, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
2026’da geri ödeme kapsamına alınan ilaç sayısı 380’e çıktı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme kapsamına alınan ilaçlara 131 yeni ürünün daha eklendiğini duyurdu.
Yeni listede 119'u yerli üretim olan ilaçlar arasında diyabet, pulmoner hipertansiyon ve kanser tedavisinde kullanılan ürünlerin yanı sıra kan ürünleri ve alerji aşıları da yer aldı.
Böylece 2026 yılının başından bu yana geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı, 34'ü kanser ilacı olmak üzere 380'e yükseldi.
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Başlıklar :geri ödeme listesiilaçSGK