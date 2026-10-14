Erken emeklilikte son tarih belli oldu: Askerlik ve doğum borçlanması için ocak uyarısı, geciken daha fazla prim ödeyecek
Erken emeklilik hayali kuran ve eksik prim günlerini tamamlamak isteyen milyonlarca vatandaş için kritik başvuru takvimi netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatı gereği askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması ile Bağ-Kur ihya tutarları doğrudan brüt asgari ücrete endeksli olarak hesaplanıyor. 1 Ocak 2027 itibarıyla geçerli olacak yeni asgari ücret artış oranları öncesinde, mevcut indirimli tarifeden yararlanmak isteyen sigortalıların başvurularını en geç 31 Aralık tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Peki 31 Aralık’a kadar askerlik ve doğum borçlanması için başvuranlar ne kadar avantaj sağlayacak?
Emeklilik için prim gün sayısı eksik olan ve bunu doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması veya Bağ-Kur ihya yoluyla tamamlamayı planlayan vatandaşlar için yıl sonu kritik geri sayım başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatı gereği hizmet borçlanması tutarları, yürürlükteki brüt asgari ücret üzerinden hesaplandığından; 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapmayan adaylar yeni yılda geçerli olacak zamlı asgari ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmak zorunda kalacak.
SGK verilerine göre 2026 yılında sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırı 1.101 TL, aylık alt sınır ise 33 bin 30 TL olarak uygulanıyor. Borçlanma hesaplamalarında da başvuru tarihindeki bu prime esas kazanç tutarları temel alınıyor.
Bu rakamların 2027 yılında asgari ücretle birlikte yükselmesi halinde doğum, askerlik ve diğer hizmet borçlanmalarında ödenecek prim tutarlarının da artması bekleniyor.
DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ NE KADAR?
SGK düzenlemesine göre doğum borçlanmasında seçilen günlük kazancın yüzde 32’si üzerinden hesaplama yapılıyor. 2026’daki alt sınır esas alındığında aylık en düşük doğum borçlanması 10 bin 569,60 TL, iki yıllık borçlanma ise yaklaşık 253 bin 670 TL seviyesinde bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 6 Eylül’de açıkladığı 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program’da, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak belirlendi. Asgari ücrete Ocak ayında bu oranda zam yapılması halinde doğum borçlanmasının aylık tutarı da 13 bin 571 liraya yükselecek. Asgari ücret artışının henüz belli olmadığı, hesaplamanın varsayıma dayandığı hatırlatılıyor.
Basına yansıyan hesaplamalarda, asgari ücretin yüzde 28,4 artırılması senaryosunda iki yıllık doğum borçlanmasının yaklaşık 325 bin 713 TL’ye çıkabileceği belirtiliyor. Bu rakam kesinleşmiş bir 2027 tarifesi değil; olası asgari ücret artışı üzerinden yapılan bir senaryo hesabı.
ASKERLİK BORÇLANMASI PRİMİ NE KADAR?
Askerlik dahil doğum dışındaki bazı hizmet borçlanmalarında hesaplama oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor. SGK’ya göre 2026 yılında alt sınırdan bir günlük borçlanma tutarı 495,45 TL seviyesinde bulunuyor.
Bu hesapla 18 aylık askerlik borçlanması yaklaşık 267 bin 543 TL’ye ulaşıyor. Yüzde 28,4’lük olası asgari ücret artışı üzerinden yapılan hesapta ise aynı sürenin maliyetinin yaklaşık 343 bin 525 TL’ye çıkabileceği belirtiliyor. Aradaki fark yaklaşık 76 bin TL’ye denk geliyor.
EKSİK PRİM NASIL TAMAMLANIR?
Eksik prim günleri herkes için doğrudan para ödenerek tamamlanamıyor. Sigortalının mevzuatta borçlanmaya izin verilen sürelerden birine sahip olması gerekiyor. Doğum sonrası çalışılmayan süreler, askerlik, belirli yurt dışı çalışma süreleri ve bazı kısmi çalışma dönemleri bunlar arasında yer alabiliyor. SGK, borçlanılabilecek süreleri 5510 sayılı Kanun kapsamında ayrı ayrı düzenliyor.
Bu nedenle yalnızca “prim günüm eksik” olması tek başına borçlanma hakkı doğurmuyor. Öncelikle eksik günlerin hangi kapsamda tamamlanabileceğinin kontrol edilmesi gerekiyor.
PRİM BORÇLANMASINDA ÖDEME NE ZAMAN YAPILIYOR?
31 Aralık’a kadar başvuru yapılması, her durumda ödemenin de aynı gün tamamlanması gerektiği anlamına gelmiyor. SGK’nın genel hizmet borçlanması düzenlemesine göre tahakkuk eden borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekiyor.
Yurt dışı borçlanmasında ise SGK, tebliğ tarihinden itibaren üç aylık ödeme süresi bulunduğunu belirtiyor. Süresi içinde ödeme yapılmaması halinde başvurunun geçersiz hale gelmesi ve yeniden başvuru yapılması gerekebiliyor.