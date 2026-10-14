SGK verilerine göre 2026 yılında sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırı 1.101 TL, aylık alt sınır ise 33 bin 30 TL olarak uygulanıyor. Borçlanma hesaplamalarında da başvuru tarihindeki bu prime esas kazanç tutarları temel alınıyor.

Bu rakamların 2027 yılında asgari ücretle birlikte yükselmesi halinde doğum, askerlik ve diğer hizmet borçlanmalarında ödenecek prim tutarlarının da artması bekleniyor.