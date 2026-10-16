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Taner Himmetoğlu’ndan restoran esnafına güçlü kurye ağı projesi

Taner Himmetoğlu’ndan restoran esnafına güçlü kurye ağı projesi

22:17, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 22:31, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Taner Himmetoğlu’ndan restoran esnafına güçlü kurye ağı projesi
ATSO 37. Grup Komite Üyesi Adayı Taner Himmetoğlu, projeleriyle restoran esnafının kurye ve sipariş maliyetlerini azaltmayı, yerel işletmelerin rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Antalya’da restoran işletmeciliği ve lojistik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Taner Himmetoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 37. Grup Restoran, Yiyecek, İçecek ve Eğlence Hizmetleri Grubu Komite Üyesi Adayı olarak sektörün ekonomik ve dijital dönüşümüne yönelik projelerini gündeme taşıyor. TAKİ Delivery ve Antalya Yemek girişimleriyle restoranların kurye ve sipariş maliyetlerine alternatif çözümler geliştirmeyi amaçlayan Himmetoğlu, yerel işletmelerin sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü desteklemeyi hedefliyor.

Yeme-içme sektöründe artan işletme giderleri, paket servis maliyetleri ve dijital sipariş platformlarının komisyonları, restoranların kârlılığını etkileyen başlıca konular arasında yer alıyor. Taner Himmetoğlu, işletmecilik deneyiminden hareketle bu sorunların yalnızca tek tek işletmelerin çabalarıyla değil, ortak altyapılar ve iş birliği modelleriyle de ele alınabileceği bir yaklaşım üzerinde duruyor.

Restoran işletmeciliğinden girişimcilik çalışmalarına

Tavuk Dünyası gibi ulusal ölçekte faaliyet gösteren kurumsal markalarla franchise işletmeciliği alanında deneyim kazanan Taner Himmetoğlu, restoran operasyonları, ekip yönetimi, müşteri memnuniyeti, paket servis ve maliyet kontrolü alanlarında edindiği tecrübeyi sektör odaklı projelerinde değerlendiriyor.

Restoranların günlük faaliyetlerinde karşılaştığı kurye giderleri, dijital sipariş platformlarının komisyonları ve yükselen operasyon maliyetleri, çözüm geliştirilmesi gereken temel konular olarak öne çıkıyor. Himmetoğlu’nun yaklaşımı, işletmelerin maliyetlerini daha şeffaf biçimde takip edebildiği, ortak hizmetlerden yararlanabildiği ve dijital kanallarını daha etkin kullanabildiği bir sektör yapısının oluşturulmasına dayanıyor.

TAKİ Delivery ile kurye maliyetlerine çözüm arayışı

Himmetoğlu’nun girişimleri arasında yer alan TAKİ Delivery, restoranların paket servis operasyonlarını daha verimli hale getirmeyi amaçlayan bir kurye ve teslimat girişimi olarak öne çıkıyor.

ATSO 37. Grup için gündeme getirilen kurye ağı projesi kapsamında restoranların kurye hizmetlerine daha avantajlı koşullarda erişmesi, teslimat maliyetlerinin daha şeffaf hale getirilmesi ve işletmelerin kendi kurye sistemlerine alternatif oluşturabilecek güçlü bir teslimat ağı kurulması hedefleniyor.

Projenin temel yaklaşımı, işletmelerin paket başına ne kadar ödeme yaptığını bilmesi, kurye maliyetlerini daha iyi yönetebilmesi ve ortak bir organizasyonun sağlayacağı ölçek avantajından yararlanabilmesi. Antalya genelinde büyümesi öngörülen kurye ağıyla restoranların yanı sıra sektördeki diğer işletmelerin teslimat ihtiyaçlarına da çözüm sunulması amaçlanıyor.

Antalya Yemek ile yerel dijital sipariş platformu

Taner Himmetoğlu’nun sektör için öne çıkardığı bir diğer proje olan Antalya Yemek’in mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden hizmet vermesi planlanıyor. Platform, restoranlarla müşterileri doğrudan buluşturmayı ve işletmelerin yüksek sipariş komisyonlarına bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.

“Esnafın kazancı esnafta kalsın” anlayışıyla geliştirilen projede restoranların kendi dijital mağazalarını oluşturması, müşterilerin siparişlerini doğrudan vermesi ve teslimatın anlaşmalı iştirakler veya işletmenin kendi kuryesi aracılığıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Antalya Yemek’in temel hedefleri arasında restoranlar için sıfır komisyonlu sipariş modeli oluşturmak, işletmelerin dijital sipariş kanallarına erişimini kolaylaştırmak, yerel işletmelerin kârlılığını ve rekabet gücünü artırmak, Antalya’daki restoranları ortak bir dijital ekosistemde buluşturmak ve teslimat süreçlerini kurye ağıyla entegre ederek daha verimli hale getirmek bulunuyor.

Projenin fizibilite, pilot uygulama ve kademeli yaygınlaştırma aşamalarıyla geliştirilmesi, ardından Antalya genelinde kullanılabilen yerel bir sipariş platformuna dönüşmesi hedefleniyor.

Ortak çözümler ve ekonomik sürdürülebilirlik

Taner Himmetoğlu’nun komite üyeliği adaylığında öne çıkan yaklaşım, restoran işletmecilerinin günlük hayatta karşılaştığı sorunlara doğrudan çözüm üretmek. Ortak kurye ağı, dijital sipariş platformu, ortak satın alma olanakları, komisyon maliyetlerinin azaltılması ve işletmeler arası iş birliği, sektörün ekonomik sürdürülebilirliğini güçlendirmeye yönelik çalışma alanları arasında bulunuyor.

Himmetoğlu, restoran işletmeciliğinde edindiği saha deneyimini sektörün ortak faydasına dönüştürmeyi; Antalya’daki işletmelerin dijitalleşme, lojistik ve maliyet yönetimi alanlarında daha güçlü bir yapıya kavuşmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Antalya yeme-içme sektöründe gelecek hedefi

Kurumsal marka deneyimini girişimcilik vizyonuyla birleştiren Taner Himmetoğlu, ATSO 37. Grup Komite Üyesi Adayı olarak restoran sektörünün hem mevcut sorunlarına hem de gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarına odaklanıyor.

TAKİ Delivery ile güçlü bir kurye ağı oluşturulması ve Antalya Yemek ile yerel işletmelere komisyonsuz sipariş altyapısı kazandırılması hedefleri, bu yaklaşımın iki önemli ayağını oluşturuyor.

Hedef; Antalya esnafının daha az maliyetle çalışabildiği, kazancını koruyabildiği, teknolojiye erişebildiği ve ortak hareket ederek güç kazandığı bir sektör yapısı oluşturmak.

Başlıklar :Taner HimmetoğluAntalyaATSO
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