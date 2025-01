Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu

Her fırsatta ifade etiğim bir hususu bugün tekrar ifade etmek istiyorum. Bu topraklar onlarca asırdır ilmin hikmetin ve erdemin o geniş teknesinde yoğrulmuştur. Bu topraklarda doğmak bize Allah'ın lütfudur. Bu hakikati ancak nasipli olanlar idrak edebilir. Sizler derin bir tekamülün köklü bir birikimin temsilcilerisiniz. Fikir ve sanat eserleriniz örnek duruşunuzla bu emaneti hakkıyla omuzladığınız için her birinizi yürekten teşekkür ediyorum.

Mevla gençlerimiz başta olmak üzere bizleri ve milletimizin her bir ferdini bu yolda sabit kadem eylesin diyorum. Duygu ve düşünce dünyamız içinde yaşadığımız toplumla bazen birleştiren bazen de farklı en bariz vasfımızdır. Üstadı yakınen tanıyanlar onu herkesten farklı kılan 3 önemli özelliğinden bahseder. Bunlardan ilki; yaşadığı çalkantılı hayata girdiği polemiklere maruz kaldığı siyasi baskılara hapis cezalarına ve şeker hastalığına rağmen dinç bir vücut ve kafa yapısını muhafaza edebilmiş olmasıdır. Onun her şeye rağmen eğilmeyen kişiliği takdir ve hayranlıkla yad edilmiştir. İkinci vasfı; emsalsiz sanatkarlığıdır. Edebiyatın her sahasına mührünü vurduğu gibi siyasi tarihi konulara dahil yazdığı eserlerle de yaşadığı dönemin gündemini belirlemiştir. Üstat şairlerin sultanı layık görüldü. Üstat ötelerin ve sezişlerin insanıydı.