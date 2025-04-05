Murat Ongun 300 bin TL’lik villa kirasına açıklık getirdi: Başkanımız İmamoğlu destek oluyor

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında Ekrem İmamoğlu’yla birlikte tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, savcıya beyan ettiği 350 bin TL aylık geliri ile Acarkent’teki aylık kirası 300 bin lira olan lüks villada nasıl oturduğu sorusuna yanıt verdi. Sözcü’ye konuşan Ongun, hem eşi ile ortak gelirinin bu kiraya yeterli olduğunu söyledi hem de Ekrem İmamoğlu’ndan maddi destek aldığını açıkladı. “Ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir" diyen Ongun, İmamoğlu'nun kendisine lojmanda kalmaması gerektiğini ve ‘Burada memur arkadaşlar kalsın, sen de talep etme’ dediğini aktardı. Ongun, "Ben de başka bir kiralık ev tuttum. O günden beri Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur" açıklamasıyla da akıllarda soru işareti bıraktı. Ongun’un oturduğu villanın kirasını 3 milyon 600 bin lira olarak peşin ödediği ortaya çıkmıştı.
Murat Ongun şunları söyledi:
“Ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir. Benim, İBB Lojmanında kalma hakkım da vardı. Müstakil bahçeli bir lojmandan bahsediyorum. 2019’da başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, ‘Burada memur arkadaşlar kalsın, sen de talep etme’ dedi. Ben de başka bir kiralık ev tuttum. O günden beri Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur. Bu bilgiyi ilk kez Başkanımızın onayı ile kamuoyuyla paylaşıyorum. Aslında iki kişinin arasında özel bir konu ama yalan ve iftiralarla dolu saldırılar bu açıklamayı yapmaya mecbur kıldı.”
Hem İmamoğlu'ndan destek aldı hem de İsviçre'de tatil yaptı
Aylık gelirinin 350 bin lira olduğunu ifade eden Ongun’un 300 bin liralık lüks villa kirasını nasıl ödediği akıllarda soru işareti bıraktı. Ayrıca Ongun geçtiğimiz yıllarda dünyanın en pahalı kayak merkezlerinden biri olan İsviçre Courchevel’de geceliği 50 bin liradan başlayan otelde lüks bir tatil yaptığı ortaya çıkmıştı.