Murat Ongun 300 bin TL’lik villa kirasına açıklık getirdi: Başkanımız İmamoğlu destek oluyor

İBB'ye yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tutuklu olan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, savcıya beyan ettiği 350 bin TL aylık geliri ile Acarkent’teki aylık kirası 300 bin lira olan lüks villada nasıl oturduğu sorusuna yanıt verdi. Ongun, 350 bin TL aylık gelir beyanıyla Acarkent’te aylık 300 bin TL kiralık lüks bir villada nasıl oturduğu sorusuna,

“Ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir.