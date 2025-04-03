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AB'den 'İmamoğlu' açıklaması: Yolsuzluğa arka çıktılar

AB'den 'İmamoğlu' açıklaması: Yolsuzluğa arka çıktılar

10:313/04/2025, Perşembe
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Avrupa Birliği, Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması nedeniyle Türkiye ile olan işbirliğini yeniden değerlendirmeye alacağını duyurdu. AB Sözcüsü Lammert, "Türkiye bizim için stratejik bir ortak olduğundan, karşılıklı çıkarlarımızı ilgilendiren konuları görüşmek için kanalları açık tutacağız" ifadelerini kullandı.

Yaşanan yolsuzluk olayına arka çıkan AB Sözcüsü Markus Lammert, yaptığı skandal açıklamada, "Son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle, Türkiye ile olan angajmanımızı dikkatli bir şekilde yeniden ayarlamalıyız. Türkiye bizim için stratejik bir ortak olduğundan, karşılıklı çıkarlarımızı ilgilendiren konuları görüşmek için kanalları açık tutacağız" dedi.


Yolsuzluk soruşturmasına yüzünü çevirip hukukun üstünlüğünden bahsetti

AFP'de yer alan habere göre, Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lammert, "Hukukun üstünlüğü ile ilgili konuları ve endişelerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin Avrupa değerlerine bağlı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.


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AB'den 'İmamoğlu' açıklaması: Yolsuzluğa arka çıktılar
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03 Nisan, Perşembe

ABD ile başları dertte

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa'ya, vergiler ve Ukrayna meselesi üzerinden adeta savaş açması, AB'de şok etkisi oluşturdu. Yeniden silahlanma için milyarca euro'luk bütçeler oluşturmaya başlayan AB, son haftalarda NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye ile de ilişkilerini yeniden geliştirmeye çalışıyor.


Uzmanlar ise, AB'nin Türkiye'ye özellikle de güvenlik meselesinde bağlılığına dikkat çekerek, Birlik'in Ankara'dan vazgeçemeyeceğini, bu yüzden Türkiye'yle arasını bozacak hamlelerden uzak kalmaya çalıştığını söylüyor.


#AB
#Ekrem İmamoğlu
#CHP

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