Özgür Özel Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı

CHP lideri Özel, İmamoğlu'nun ön seçim ile adaylık unvanını resmiyete kavuşturacağını söyledi.
CHP'de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında büyük bir polemiğe dönüşen 'cumhurbaşkanı adayı' krizinde Genel Başkan Özgür Özel rotayı İBB Başkanı'na çevirdi. Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu toplantısında konuşan Özel, İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin dikkat çeken sözler sarf ederek Yavaş'ın önünü resmen kapattı. Özel, "İmamoğlu, 23 Mart 2025 tarihinde, 1 milyon 700 bin üyemizin doğrudan sandık başına gideceği bir seçimle adaylık unvanını resmiyete kavuşturacaktır." ifadelerini kullandı.
CHP'de 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için parti üyelerinin katılımıyla ön seçim yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nun tek başına adaylığı sürerken
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu
toplantısında konuşan Özel, burada yaptığı konuşmasında cumhurbaşkanı adaylığı konusuna değinerek İmamoğlu'nu öne çıkardı.
Özel'den Yavaş'ın adaylığına set
Özel'den Yavaş'ın adaylığına set
Özel yaptığı konuşmasında, "
İstanbul'un Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025 tarihinde, 1 milyon 700 bin üyemizin doğrudan sandık başına gideceği bir seçimle adaylık unvanını resmiyete kavuşturacaktır.
" ifadeleriyle
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
'ın önünü resmen kapattı.
Aday belirleme sürecinin çok adaya açık bir süreç olduğunu ifade eden
Özgür Özel
'in bu sözleri daha önce yaptığı açıklamayı akıllara getirdi.
Özel, Yavaş cephesinden yapılan, "
Aday belirlemek için henüz erken
" değerlendirmesinin ardından resti çekerek, "
Erken seçim için aday da erken belirlenir. Biz erkenden yola çıkacağız.
" ifadelerini kullanmıştı.
"Masadaki seçenekler her zaman gündemde"
"Masadaki seçenekler her zaman gündemde"
Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin şunları söylemişti:
"Ön seçim hayırlı olsun. Onun haricinde söyleyecek bir şeyimiz yok, izliyoruz. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir; o kadar söyleyeceğim."
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