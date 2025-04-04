Murat Ongun'dan ABD ve Avrupa'ya sitem: Hepsi suspus tek eleştiri yok

"Büyükelçi yemekleri, buluşmaları hep böyle istismar edildi. İmamoğlu'nun en kritik döneminde, yani tutuklandığında gördük ki öyle değilmiş. Batı tutuklamaya SUS-PUS, ABD SUS-PUS, Avrupa SUS-PUS. Dişe dokunur, etkili tek eleştiri yok. Bu durumda; uydurma bir palavranın daha yok oluşuna tanıklık ettik..."