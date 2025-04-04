Murat Ongun'dan ABD ve Avrupa'ya sitem: Hepsi suspus tek eleştiri yok

İBB'ye terör ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Medya AŞ Başkanı Murat Ongun, hapisten yazdığı mektupta, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına 'ses çıkarmadıkları' gerekçesiyle ABD ve Avrupa'ya sitem etti. Ongun, kendi el yazısıyla "Batı tutuklamaya SUS-PUS, ABD SUS-PUS, Avrupa SUS-PUS. Dişe dokunur, etkili tek eleştiri yok." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk ve terör' kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.
İmamoğlu'na en yakın isimlerden İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun tutuklanıp cezaevine yollanmıştı.
Ongun'un sahibi olduğu "Reklam İstanbul" firması aracılığıyla İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdiğine dair ses kayıtları ortaya çıkmıştı.
Ongun'dan ABD ve Avrupa'ya 'İmamoğlu' sitemi: Hepsi suspus tek eleştiri yok
Soruşturmaya dair her gün kan donduran yeni bir yolsuzluk çarkı ortaya çıkarken; Ongun, hapisten yazdığı mektupta, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına 'ses çıkarmadıkları' gerekçesiyle ABD ve Avrupa'ya sitem etti.