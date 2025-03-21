Murat Ongun ve Serdal Taşkın'ın ses kaydı ortaya çıktı: 'İstanbul Senin' uygulamasıyla 16 milyon İstanbullunun kişisel verilerini böyle satmışlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması dosyasına, gözaltındaki şüpheliler Murat Ongun ve Serdal Taşkın arasındaki İstanbulluların kişisel verilerinin ele geçirildiğine ilişkin konuşma kayıtları ortaya çıktı. Kayıtta şüpheli Taşkın'ın, Ongun'a, "DMP'den (Veri yönetimi platformu), 3, 4 kat belki 5, 6 kat para kazanırsınız. Ama bu çok büyük bir sorun ortaya çıkardı. Bizim bütün İstanbul'u gördüğümüz ortaya çıkar, göreceğimiz. Bizim için çok büyük bir sorun." dediği duyuluyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Murat Ongun'un ses kayıtları ortaya çıktı
Soruşturma dosyasına giren ses kaydında, gözaltındaki şüpheliler İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın arasındaki konuşmada, Ongun'un sahibi olduğu "Reklam İstanbul" firması aracılığıyla İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin ele geçirildiği ifade ediliyor.
'Bütün İstanbul'u gördüğümüz ortaya çıkar'
'Medya diye yutturduk'
Bu arada "Reklam İstanbul" firmasının 2022-2024 yılları arasında 70'ten fazla Medya A.Ş'den usulsüz ihale aldığı tespiti de savcılığın soruşturma dosyasındaki iddialar arasında yer alıyor.
Soruşturma dosyasına, ayrıca firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın da İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdiği, İBB'de ise bu verilerin kullanıldığı iddiası da girdi.