Ongun’un evi döviz bürosu gibi

İBB’de yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un, gözaltına alındığı ve evinde arama yapıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Evine giden polisleri avukatıyla birlikte karşılayan Ongun’un adresinde yapılan aramalarda yüklü miktarda Dolar, Euro, İngiliz Sterlini ve Türk Lirası paranın yanı sıra 2 tüfek, 1 tabanca ve mermi ele geçirildi.