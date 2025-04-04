Murat Ongun ile ses kaydı çıkmıştı: Serdal Taşkın'ın eski şoförü 'İmamoğlu'nun talimatıylaydı' deyip itirafçı oldu

İBB'ye yönelik terör soruşturmasında, Eski Kültür AŞ Genel Müdürü şüpheli Serdal Taşkın'ın eski şoförü tanık O.C, Murat Ongun ve Taşkın'ın Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla usulsüz ihale ve komisyonculuk işleri yaptığını itiraf etti. Yaşananlara protokolde yaptığı görevler sırasında şahit olduğunu belirten O.C, "Ekrem İmamoğlu paralarını Taşkın'a taşıttı, bu çantaların arabada olduğunu gördüm." dedi. Taşkın'ın soruşturmanın kritik isimlerinden Murat Ongun ile 'İstanbul Senin' uygulamasıyla 16 milyon İstanbullunun kişisel verilerini böyle sattıklarına dair ses kaydı da ortaya çıkmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesine başvurulan A.Ş, 2019 ile 2023 yılları arasında Sev Reklamcılık Şirketi'nde müdür olarak çalıştığını, bu şirketin ortaklarının Alihan Aydın, Alper Aydın ve Ahmet Uruç olduğunu söyledi.
Tanıklardan O.C, 2019'da Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçildikten hemen sonra Kültür AŞ'de sözleşmeli memur olarak göreve başladığını anlattı.
İşe başladığında Kültür AŞ Genel Müdürü ve aynı zamanda İletişim Koordinatörü olan Serdal Taşkın'ın 2 yıl makam şoförlüğünü yaptığını anlatan O.C, şu anda Kültür AŞ'nin Türk Dünyası Kültür Mahallesi Müzesi'nde sorumlu olarak çalışmaya devam ettiğini söyledi.
Beylikdüzü'ndeki toplantılar
O.C, Taşkın'ın şoförlüğünü yaptığı dönemlerde devamlı yanında olduğu için nereye gittiği, kimlerle konuştuğu ve nerelerde toplantı yaptığına dair birçok bilgisi bulunduğunu aktararak, "Serdal Taşkın'ın açık hava reklam işleriyle ilgili Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer alan Murat Ongun, Murat Kapki, Hüseyin Koksal, Necati Özkan, Fatih Keleş ile haftada en az iki gün bir araya gelip Beylikdüzü Mado'da toplanırlardı. Mado'nun alt katında yer alan, halka kapalı olan bir odası vardı, burada toplanırlardı. Biz de Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet isimli kişiyle dışarıda beklerdik." diye konuştu.
"Para çantalarını arabada gördüm" iddiası
Tanık O.S ise Popüler Medya şirketinin sahibi olduğunu, kardeşi E.S'nin de açık hava reklam sektöründe yetkilisi olduğu şirketlerle faaliyet gösterdiğini ifade etti.
'İmamoğlu başkan olunca izin alma süreci değişti''
O.S, kardeşine, bu haksızlığa karşı gelmesi yönünde uyarılarda bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: