Denetim raporlarında İmamoğlu İnşaat’ın usulsüzlükleri yer aldı

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün, yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun ortağı olduğu ve aynı soruşturmada el konulan İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin Beylikdüzü'nde yer alan 3 inşaat projesindeki usulsüzlüklere ilişkin hazırladığı tespit formlarına ulaşıldı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında el konulan İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin Gürpınar Mahallesi, 1185 ada, 5 parselde yer alan taşınmazlarıyla ilgili hazırlanan tespit formunda, il müdürlüğüne yapılan şikayet üzerine teknik ekipler tarafından yapı mahallinde tetkik yapıldığı belirtildi.





Projeye aykırı imal





Tetkikte ilgili tespitlere yer verilen formda , "Toplamda 16 bloktan oluşan (8 ikiz villa) villa sitesindeki tüm yapıların çatı mahya yüksekliklerinin ruhsat eki mimari projesine aykırı olarak bazı kısımlarda yaklaşık 80 santimetre bazı kısımlarda ise yaklaşık 100 santimetre yüksek imal edildiği, yine tüm villaların çatı eğimlerinin -çift kırım yapılmak suretiyle- ruhsat eki mimari projesine aykırı olarak imal edildiği tespit edilmiştir." denildi.





Gürpınar Mahallesi, 1075 ada, 25 parselde yer alan taşınmazla ilgili olarak şikayet üzerine yapılan tetkikle ilgili formda da proje planından farklı yapılan çalışmalar kaydedildi.





Formda, şu tespitlere yer verildi:





"Toplamda 3 bloktan oluşan sitedeki yapılarda bulunan çatı arası dubleks dairelerde yer alan terasların büyüklüklerinin ruhsat eki mimari projesine aykırı olarak değiştirildiği, bu sayede teras kısımlarının uzunluklarının büyütüldüğü, bazı terasların derinliklerinin ise azaltılarak dairelerin kapalı kullanım alanlarına (odalarına) dahil edildiği, ayrıca A1 Blok'un 1.Bodrum dükkan katının yüksekliğinin ruhsat eki projelerine aykırı olarak 50 cm daha alçak imal edildiği, (mimari projesinde kat yüksekliği 4,50 metre iken yerinde yaklaşık olarak 4,00 metre yüksekliğinde imal edildiği) tespit edilmiştir."





Beylikdüzü Belediyesi Yapı Kullanma İzin Belgesi verdi





Dereağzı Mahallesi'nde ve tapuda 1056 ada, 8 nolu parselde kayıtlı taşınmazların dosyasında yapılan inceleme doğrultusunda da tespit formu hazırlandı.

Bu formda ise Yapı Denetim Sistemi (YDS) üzerinde kayıtlı Beyazıt Yapı Denetim firmasına ait başka eski bir YBİF numarasının tüm bilgileri güncellenerek havuz sistemi dışında bırakıldığının tespit edildiği belirtildi.





Atama yapılmadan yapı denetim firması seçildiği bildirilen formda, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından yapı ruhsatı düzenlenen 18 bağımsız bölüm olmak üzere, 6 ikiz ve 6 tekli villanın projelerine aykırılık tespitlerine yer verildi.





Formda, "Toplam 6 villanın (A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 ve A-6 bloklar) bodrum katlarının bulunduğu ancak mimari projede bu bodrum katların kat planlarında yer almadığı, sadece 1/200 ölçekli vaziyet planından alınan aynı ölçekteki kesit ve planlarının bulunduğu, bu planlara göre bodrum katların spor odası, koridor, teknik alan ve hobi odası şeklinde (İstanbul İmar Yönetmeliğindeki yüzde 30 hesabı dahilinde emsal harici alanlar) mahallere ayrılmasına rağmen mevcutta bu katların tamamen söz konusu mahallerinin yapılmadığı, duvar bölmelerinin bulunmadığı ve kullanıcının sonradan yapacağı tercihlere bırakıldığı" hususlarının tespit edildiği belirtildi.





Ayrıca formda, "Toplam 12 adet ikiz villalarda (A-1, A-2, A-7, A-8, A-9, A-10, A-13, A-14, A-15, A-16, A-17, A-18) salon-mutfak mahallinden terasa ilave çıkış kapısı yapıldığı, yatak odalarının eninin 290 santimetreden 350 santimetreye çıkarıldığı, toplam 6 adet tekli villalarda (A-3, A-4, A-5, A-6, A-11, A-12) teras eni 350 santimetre olması gerekirken yerinde 290 santimetre yapılarak salon-mutfak mahallinin büyümesinin sağlandığı" yönündeki tespitler yer aldı.





Formda Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından, yapıya yönelik 2 Eylül 2024 tarihinde Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlendiğinin görüldüğü ifade edildi.





Formlarda, yapıların proje çizimlerine ve fotoğraflarına da yer verildi.











