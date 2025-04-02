'Yolsuzluk' dayanışması: Siyasi yasak alan ırkçı Le Pen kendini 'İmamoğlu' üzerinden savundu

"Yaşananlar tam bir demokrasi skandalı, tam bir utanç, ülkemiz için büyük bir leke. Yarın dünyada kime demokrasi dersi vermeye çalışacaklar? Navalny'i kim, nasıl savunacak? Şu anda tutuklu bulunan Erdoğan'ın başlıca rakibini nasıl savunacaklar? Romanya'da iptal edilen seçim ve engellenen aday karşısında nasıl durabiliriz? Kararın amacı, benim cumhurbaşkanı seçilmemi engellemek. İşte kamu düzeninin bozulduğu yer burası. Ve Fransızlar, RN seçmeni olsunlar veya olmasınlar, bunu kabul etmeyecekler."