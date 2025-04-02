'Yolsuzluk' dayanışması: Siyasi yasak alan ırkçı Le Pen kendini 'İmamoğlu' üzerinden savundu

Le Pen de İmamoğlu gibi yolsuzlukla suçlanıyor.
Yolsuzluk davası nedeniyle 5 yıl süreyle siyasetten men edilen ırkçı Le Pen, Fransa yönetimini çifte standart uygulamakla eleştirdi. Navalny ve İmamoğlu’nu örnek gösteren Le Pen, "Şu an tutuklu olan Erdoğan’ın en büyük rakibini nasıl savunacaklar?" diyerek tepki gösterdi.
Fransa siyasetinin en dikkat çeken isimlerinden aşırı sağcı
Marine Le Pen
, Avrupa Parlamentosu (AP) fonlarını usulsüz kullanmak suçlamasıyla yargılandığı davada mahkum edildi. Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı siyasetçiye 4 yıl hapis cezası (2 yılı ev hapsi, 2 yılı ertelenmiş), 100 bin euro para cezası ve 5 yıl kamu görevlerinden men cezası verdi.
Aday olamayabilir
Aday olamayabilir
Mahkeme kararına sert tepki gösteren Le Pen, sürecin siyasi olduğunu savunarak temyize gideceğini duyurdu.
- Eğer karar bozulmazsa, 2027 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması mümkün olmayacak.
İmamoğlu'nu örnek gösterdi
İmamoğlu'nu örnek gösterdi
Düzenlediği basın toplantısında Fransa yönetimini çifte standart uygulamakla suçlayan Le Pen, Türkiye'de yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen
Ekrem İmamoğlu
'nu örnek gösterdi.
"Erdoğan'ın başlıca rakibini nasıl savunacaklar?"
"Erdoğan'ın başlıca rakibini nasıl savunacaklar?"
Eski Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri, mahkemenin kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Yaşananlar tam bir demokrasi skandalı, tam bir utanç, ülkemiz için büyük bir leke. Yarın dünyada kime demokrasi dersi vermeye çalışacaklar? Navalny'i kim, nasıl savunacak? Şu anda tutuklu bulunan Erdoğan'ın başlıca rakibini nasıl savunacaklar? Romanya'da iptal edilen seçim ve engellenen aday karşısında nasıl durabiliriz? Kararın amacı, benim cumhurbaşkanı seçilmemi engellemek. İşte kamu düzeninin bozulduğu yer burası. Ve Fransızlar, RN seçmeni olsunlar veya olmasınlar, bunu kabul etmeyecekler."
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