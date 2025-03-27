FETÖ’nün umudu İmamoğlu

Firari FETÖ’cüler, umutlarını CHP’ye bağladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan provokatif eylemler sonrasında firari FETÖ’cü bazı isimler sosyal medyada harekete geçti. ABD’de yaşayan ve NBA’de forma giymiş olan Enes Kanter de CNN ekranlarında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. FETÖ’cü Cevheri Güven ve Adem Yavuz Arslan’ın “darbe” ve “OHAL” vurgusuyla yayınlar yaptığı görüldü. FETÖ'cülerin “CHP iktidar olunca Türkiye’ye döneceğiz” ortak mesajı dikkat çekiyor.