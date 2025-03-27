Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
FETÖ’nün umudu İmamoğlu

FETÖ’nün umudu İmamoğlu

Oğuzhan Ürüşan
04:0027/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
FETÖ'cülerin “CHP iktidar olunca Türkiye’ye döneceğiz” ortak mesajı dikkat çekiyor.
FETÖ'cülerin “CHP iktidar olunca Türkiye’ye döneceğiz” ortak mesajı dikkat çekiyor.

Firari FETÖ’cüler, umutlarını CHP’ye bağladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan provokatif eylemler sonrasında firari FETÖ’cü bazı isimler sosyal medyada harekete geçti. ABD’de yaşayan ve NBA’de forma giymiş olan Enes Kanter de CNN ekranlarında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. FETÖ’cü Cevheri Güven ve Adem Yavuz Arslan’ın “darbe” ve “OHAL” vurgusuyla yayınlar yaptığı görüldü. FETÖ'cülerin “CHP iktidar olunca Türkiye’ye döneceğiz” ortak mesajı dikkat çekiyor.


#FETÖ
#politika
#Ekrem İmamoğlu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayramda üniversiteler kaç gün tatil olacak? Üniversitelerde bayram tatili tarihleri 2025