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AFYONKARAHİSAR

Bakan Soylu temmuz ayını işaret etti: Ekonomi atağa kalkacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Afyonkarahisar'da vatandaşlara seslendi. burada ekonomik gelişmelere değinen Bakan Soylu, "Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki etrafımızdaki Almanya’sı da, Fransa’sı da, İngiltere’si de, İtalya’sı da, hele o her şeye burnunu sokan Amerika’sı da çatlayacak, patlayacak." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu temmuz ayını işaret etti: Ekonomi atağa kalkacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar’daki programları kapsamında Güney beldesinde vatandaşlara seslendi. Binlerce belde halkının ellerinde AK Parti ve Türk bayraklarıyla karşıladığı Bakan Soylu, ilk olarak platformdan halkı selamladı.

Ülkenin zor günler geçirdiğini ancak bugünlerin geride kaldığını aktaran Bakan Soylu, "Zor bir dönemden geçtik. Koronavirüs salgınından En yakınlarımızı kaybettik. Tecrübeli insanlarımızı kaybettik. Bazen günlerce hastane kapısında yakınlarımızı göremedik. Bir musibetle, bir hastalıkla, bir salgınla karşı karşıya kaldık. Onu da atlatıyoruz. Ama kimin sayesinde; sizin sabrınız, vakarınız, metanetiniz sayesinde. Önümüzde güzel günler geliyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu: Temmuz ayından itibaren ekonomi atağa kalkacak
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İçişleri Bakanı Soylu: Temmuz ayından itibaren ekonomi atağa kalkacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, temmuz ayından itibaren Türkiye ekonomisinin atağa kalkacağını belirterek, 'Öyle bir sıçrayacak ve büyüyecek ki etrafımızdaki Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, İtalya'sı ve hele o her şeye burnunu sokan ABD'si de çatlayacak, patlayacak.' dedi.

"Temmuz ayından itibaren ekonomi büyüyecek"

Aşılar ile birlikte salgının peyderpey ortadan kalkacağına işaret eden Soylu, "Size bir şey söyleyeyim mi? Ama başkaları çatlayacak, kıskanacaklar göreceksiniz. Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki etrafımızdaki Almanya’sı da, Fransa’sı da, İngiltere’si de, İtalya’sı da, hele o her şeye burnunu sokan Amerika’sı da çatlayacak, patlayacak. Hazır mıyız buna?" diye konuştu.

"Uyuşturucudan içeride 88 bin kişi var"

Uyuşturucu ile güçlü bir şekilde mücadele ettiklerini aktaran Bakan Soylu, şu anda uyuşturucudan içeride 88 bin kişinin olduğunu kaydetti.

Soylu, "Uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını gerçekleştirdik. Aman vermiyoruz hiçbir yerde. Vermeyeceğiz de. Çocuklarımızı zehirlemelerine müsaade etmeyeceğiz. Şu anda uyuşturucudan içeride kaç kişi var biliyor musunuz? 88 bin kişi. Büyük mücadele yapıyoruz. Her hafta 3 bin, 3 bin 500, 4 bin kişiyi gözaltına alıyoruz. Şu anda içeridekilerin önemli bir bölümü satıcı. Onları piyasadan itiyoruz, çocuklarımıza musallat olmasınlar diye. Ama birileri rahatsız oluyor. Bir taraftan asayiş, bir taraftan hırsızlık. Türkiye’de 15 Temmuz tarihinde, 15 Temmuz 2016’da günde 278 hırsızlık vardı. Bugün 122 hırsızlık var. Asayişi de düzeltiyoruz. Trafik ölümleri 7 bin 500’dü, şuanda 4 bin 680. Onu da aşağıya çekiyoruz. Organize suç örgütleri; 358 suç örgütüne operasyon yaptık. Kimseye fırsat vermeyiz. Bu ülkede hakkı kendim koruyorum diyen ve hukuk tanımayan ve milletimize çökmeye çalışan hiç kimseye burada fırsat vermeyiz. Tertemiz bir Türkiye yapıyoruz, tertemiz" dedi.

Bakan Soylu merak edilen sorulara canlı yayında yanıt verdi
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Bakan Soylu merak edilen sorulara canlı yayında yanıt verdi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HaberTürk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Soylu şu ifadeleri kullandı: Ahmet Davutoğlu MYK toplantısında 'HDP ile anayasa yapabiliriz' dedi. Davutoğlu ve ekibi CHP ile koalisyon için çalıştı. Biz bunun doğru olmayacağını söyledik. Dert Recep Tayyip Erdoğan'dı. Onu külliyeye enterne etmekti. Tartışma o kadar şiddetlendi ki 'Hepinizin odasında neler olduğunu biliyorum ve dinletiyorum' dedi.

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