Bakırköylü esnaf sahte dolar mağduru: '4 kez makineden geçirdim, dördünde de...'

Piyasada sahte 50 ve 100 dolar tedirginliği sürüyor.

Vatandaşların sahteyle gerçeğini ayırt edemediği dolarlar iddiaya göre, sayma makinesinden de geçiyor. Bakırköy'de tekstil işiyle uğraşan Cihan Ş. sahte dolar kullanan dolandırıcılar tarafından mağdur edildi.

Cihan Ş.'nin Bakırköy'deki dükkanına 26 Kasım Salı günü saat 20.30'da toptan alışveriş yapmak için 3 kişi geldi.

Alışveriş yapan müşteriler ödemeyi dolarla yapacaklarını söyledi. Ticaretin bozulmaması için Cihan Ş.15 bin doları kabul etti. Dolarları döviz bürosuna götürdükten sonra burada sahte olduğunun söylemesi üzerine mağdur, bu kez bankaya gitti.

Bankanın da dolarların sahte olduğunu ifade etmesi üzerine sonra mağdur tekstilci savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Cihan Ş.

"Ödeme dolar olarak geldi. Tabii istemedik Türk lirası istedik. O esnada döviz büroları kapalıydı, mecburen almak zorunda kaldık; ama biz bunları 4 kez makineden geçirdik, 4 defa bizzat kendim geçirdim makineden, dördünde de geçti. Mecburen almak zorunda kaldık ticaretin devam edebilmesi için. Ertesi gün çalıştığımız döviz bürosuna gönderdik dolarları, orada sahte olduğu söylendi inanamadım"