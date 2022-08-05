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BALIKESİR

Balıkesir'de orman yangını kontrol altında

Balıkesir’de dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını sabaha karşı kontrol altında alındı. Yangında fıstıkçamı ve kızılçamlar zarar görürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Haber Merkezi İHA
Balıkesirde orman yangını kontrol altında
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Balıkesir’de dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını sabaha karşı kontrol altında alındı. Yangında fıstıkçamı ve kızılçamlar zarar görürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Susurluk ilçesi Yıldız Köy Mevkii ormanlık alanda akşam dün akşam 18.30 itibariyle yangın çıktı. Kısa sürede farklı noktalara sıçrayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 35 arazöz, 5 dozer, 8 su ikmal aracı, 4 kara ekibi, 1 gece görüş helikopteri ve 250 personelle yangına müdahale etti. Hava kararmadan alevlerle mücadele eden 7 helikopter, 2 amfibi uçak, gün batımı ile beraber yerini ‘Yarasa’ tabir edilen gece görüş helikopterine bıraktı.
Ayrıca Balıkesir ve ilçe belediyelerinden itfaiye araçlarıyla çevre şehirlerden arazözler ve ekipler yangına müdahale etti. Alevler gece saat 03.30 sıralarında tamamen söndürülürken, sabaha karşı soğutma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 30-35 hektar alanın yandığı yangının zarar bilançosu ile ilgili olarak ayrıca açıklama yapılacağı bildirildi.

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Beykoz'da orman yangını çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yerleşim alanına yakın noktada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.<br>
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Olay yerine helikopter sevk edildi. <br>
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Ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
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İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Title
Beykoz'da orman yangını: Havadan karadan müdahale ediliyor
Beykoz'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim alanına yakın noktada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
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