Başkan Şahin'den müjde: Aile yılına özel 41 yıllık sadakate umre yolculuğu

Konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Sizlere yürekten bir müjde vermek istiyorum. Çok özel bir aydayız. Ramazan’ın ruhuna uygun bu vereceğimiz müjde. Çok da özel bir yıldayız. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bakanlığımız aile yılı ilan etti. Biz de Gaziantep’te ikamet eden, daha önce hiç hac ibadetini yapmamış veya umreye gitmemiş ama 41 yıllık evli çiftlerimizi kutsal topraklara göndermek istiyoruz. Çünkü 41 kere maşallah diyoruz. Hayatlarını birlikte geçirmiş, sabrın ve sevginin timsali olan bu güzel çiftlerimize, bir ömürlük emeklerine karşılık manevi bir hediye vermek istedik. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlamlı yolculuğa vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim sağlıkla gitmeyi, huzurla dönmeyi nasip etsin. Hazırlıklar başladı, detayları çok yakında paylaşacağız.”