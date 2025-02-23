Beykoz'da buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Duvarı yıkılan evin sahibi Barış Hancıoğlu, şans eseri kazayı yara almadan atlattıklarını ve olay anında uyuduğunu belirterek, "Duvarı tamamen yıkılan oda annemin yatak odası. Annem normalde bu saatte odasında uyuyor oluyordu. Kendisi 'Bugün biraz daha oturayım' dedi ve odasına geçmedi. İyi ki geçmemiş. Yoksa daha ağır bir durum ortaya çıkardı" dedi. Sokağı trafiğe kapatan Beykoz Belediyesi ekipleri yolda tuzlama yaptı.