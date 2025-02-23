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Beykoz'da buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı

Beykoz'da buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı

07:1023/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
DHA
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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Beykoz'da buzlanma nedeniyle kayarak kontrolden çıkan otomobil, yolda mahsur kalan taksiye ve iki evin duvarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Duvarı yıkılan evin sahibi Barış Hancıoğlu, "Annem normalde bu saatte odasında uyuyor oluyordu. Kendisi 'Bugün biraz daha oturayım' dedi ve odasına geçmedi. İyi ki geçmemiş" dedi.

Beykoz’da buzlanma nedeniyle kayarak kontrolden çıkan bir otomobil, önce yolda mahsur kalan taksiye sonra iki evin duvarına çarptı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi Seyfi Baba Sokak'ta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan 34 KMS 449 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 300 metrelik yokuşta hız kazandı. Otomobil, önce buzlanan yolda mahsur kalan 34 TEC 42 plakalı taksiye, ardından bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarı yıkılırken tekrar savrulan otomobil, başka bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"Duvarı tamamen yıkılan annemin odası"

Duvarı yıkılan evin sahibi Barış Hancıoğlu, şans eseri kazayı yara almadan atlattıklarını ve olay anında uyuduğunu belirterek, "Duvarı tamamen yıkılan oda annemin yatak odası. Annem normalde bu saatte odasında uyuyor oluyordu. Kendisi 'Bugün biraz daha oturayım' dedi ve odasına geçmedi. İyi ki geçmemiş. Yoksa daha ağır bir durum ortaya çıkardı" dedi. Sokağı trafiğe kapatan Beykoz Belediyesi ekipleri yolda tuzlama yaptı.


Görüntülerde buzlanan yolda kornaya basarak hızla ilerleyen otomobilin taksiye çarptığı anlar görüldü. Bu sırada taksinin direksiyon kabininde bulunan şoför, kendini aşağı atarken, çevredekiler yardıma koştu.



#İstanbul
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