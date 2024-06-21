Bilecik'te define avcılarının kaçak kazısı faciayla sonuçlandı: İki kişi kazdıkları çukurda ölü bulundu

Kazı bölgesine giden AFAD ekipleri, özel kıyafet ve ekipmanlarla yaptığı kurtarma çalışmaları sonucu açtıkları çukurda 3 kişiden S.G. (36) ve T.B.'nin (38) hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından 2 kişinin cesedi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bilecik Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olayın izinsiz kazı sırasında meydana geldiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, “Yapılan araştırmada izinsiz kazı yapan 3 şahıstan 2 şahsın kazılan çukur içinde cansız bedenine rastlanmıştır. Olay yerine Jandarma, Sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirilmiştir. AFAD ekipleri tarafından özel kıyafet ve ekipmanlar ile yapılan kurtarma çalışmaları neticesinde S.G. (36) ve T.B. (38) isimli şahısların cansız bedenlerine ulaşılarak Söğüt Devlet Hastanesine gönderilmiştir. Şahısların kesin ölüm nedenleri yapılacak olan otopsi sonucunda belirlenecektir” denildi.