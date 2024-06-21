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Bilecik'te define avcılarının kaçak kazısı faciayla sonuçlandı: İki kişi kazdıkları çukurda ölü bulundu

Bilecik'te define bulma amacıyla izinsiz kazı yapan üç kişiden ikisi rahatsızlanarak bayıldı. Zehirlenme ihbarı üzerine olay yerine giden AFAD ve sağlık ekipleri, iki kişiyi kazdıkları çukurda ölü olarak buldu. İki kişinin cesedi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

20:26 - 21/06/2024 Cuma
DHA
Bilecik'te define bulma amacıyla kaçak kazı yapan iki kişi ölü bulundu.
Bilecik'te define bulma amacıyla kaçak kazı yapan iki kişi ölü bulundu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde zehirlenme ihbarına giden AFAD ve sağlık ekipleri, define bulma amacıyla izinsiz kazı yapan üç kişiden ikisini ölü olarak buldu.  

Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyünde define bulma amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişiden 2'si rahatsızlanarak bayıldı.

Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan zehirlenme ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Kazı bölgesine giden AFAD ekipleri, özel kıyafet ve ekipmanlarla yaptığı kurtarma çalışmaları sonucu açtıkları çukurda 3 kişiden S.G. (36) ve T.B.'nin (38) hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından 2 kişinin cesedi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Kazılan çukur içinde cansız bedenleri bulundu"

Bilecik Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olayın izinsiz kazı sırasında meydana geldiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, “Yapılan araştırmada izinsiz kazı yapan 3 şahıstan 2 şahsın kazılan çukur içinde cansız bedenine rastlanmıştır. Olay yerine Jandarma, Sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirilmiştir. AFAD ekipleri tarafından özel kıyafet ve ekipmanlar ile yapılan kurtarma çalışmaları neticesinde S.G. (36) ve T.B. (38) isimli şahısların cansız bedenlerine ulaşılarak Söğüt Devlet Hastanesine gönderilmiştir. Şahısların kesin ölüm nedenleri yapılacak olan otopsi sonucunda belirlenecektir” denildi.



#Define
#Bilecik
#Kaçak Kazı
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