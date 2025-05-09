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Bilim atölyeleriyle geleceğe yatırım

Bilim atölyeleriyle geleceğe yatırım

04:009/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Robotik kodlamadan 3D tasarıma, astronomiden tarım temelli uygulamalara kadar pek çok alanda eğitim verilen Bilim Şahinbey Atölyeleri, Şahinbeyli öğrencilerin bilimle iç içe büyümesini sağlıyor. Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bilimsel eğitimi teşvik eden Bilim Şahinbey Atölyelerini ziyaret ederek eğitim gören öğrencilerle sohbet etti. Şahinbey Belediyesi olarak sadece bugüne değil, geleceğe de yatırım yaptıklarını vurgulayan Başkan Tahmazoğlu, “Bilim Şahinbey, sadece bir eğitim merkezi değil, aynı zamanda geleceğin bilim insanlarının, mühendislerinin, yazılımcılarının ilk adım attığı yer olma özelliğine sahip” dedi.


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