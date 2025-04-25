Doğal yaşam parkına koilerle renk geldi

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü ve dünyanın ise 4'üncü büyük olma özelliğine sahip Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda yeni Tropikal Koi Parkı bölümü törenle açıldı. Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden getirilen 27 bin yavru koi balığı, doğal yaşam parkı içinde hazırlanan 500 tonluk havuzda yaşamlarına başladı.

Kırmızı, beyaz, siyah veya gümüş beyazı renklerle havuzu süsleyen koi balıkları, oluşturulan özel havuzda vatandaşların ziyaretine açıldı. Balıkları biberonla Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de besledi.





BURANIN TADINI ÇIKARINIZ

Açılışta konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bütün çocukların bayramını kutlayarak şunları söyledi:

"Burası hayvan dostu, çocuk dostu, doğa dostu bir şehir. Siz çocuklar gelecekte belediye başkanı olduğunuzda bu güzellikleri daha da büyüteceksiniz. Balıklarımız yavru. Bu balıkları da besleyerek büyüteceğiz. Koi balıkları çok özel balıklar. Biberonla besleyerek çok hızlı büyüyecekler. Buranın tadını çıkarın. Siz güldükçe biz mutlu oluruz."





SIRADA AFRİKA SAFARİSİ VAR

Açılışa katılan Gaziantep Kilis Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Meltem Peri ise Başkan Şahin’e teşekkür ederek her geçen gün hayvanlar için yeniliklerin devam ettiğini belirten bir konuşma yaptı.

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise Tropikal Koi Parkı hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Özsöyler, Koi balıklarının özellikleri hakkında açıklamalarda bulunurken yapımı süren Afrika Safarisi hakkında son durumu da paylaştı.



