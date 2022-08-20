Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres: Türkiye'ye önemli rolü için teşekkür ederim

Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın kontrolünü sağlamak için kurulan merkeze ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar sürece ilişkin bilgi verdi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları; 1 Ağustos'tan bu yana 51 gemi tahıl sevkiyatı için yola çıktı. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi.

Fiyatların aşağı çekilmesine önemli katkılar sağlayacak. Merkezimiz faaliyetlerini başarıyla yerine getirdi.

Bakan Akar, tahıl sevkiyatının diğer konulardaki ürün ve hizmetlere vesile olmasını temenni ettiklerini söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres de konuşma gerçekleştirdi. Guterres konuşmasına tahıl sevkiyatı konusundaki çabaları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

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Guterres'in açıklamalarından satır başları;

"Dün Odessa'daydım, orada bir gemiye tahıl yüklenmesini izledim ve çok etkilendim. Bu ürünler ihtiyacı olan insanlara gidecek. Küresel piyasalara Rus ürünlerinin de götürülmesi gerekiyor. 2022'de gübre olmazsa 2023'te gıda olmaz. Şu anda çok uzun bir sürecin başındayız.

Ben daha önce gübreye ve tahıla ambargo uygulamayın diye AB ve ABD'ye söyledim."

BM Genel Sektereti Guterres, tahıl anlaşmasının yapılabileceklerin potansiyelini ortaya çıkaracağını ifade etti.

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