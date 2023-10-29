Boğaz'da asırlık gövde gösterisi! Türk Yıldızları nefes kesti: Donanmadan 100 savaş gemisiyle tarihi geçit töreni

Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Boğazı’nda 100 gemi ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları için geçit töreni düzenledi.

Geçit, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu komutasında gerçekleştirildi.

"100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmigeçitte, TCG Anadolu'nun rehberliğinde fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler, karakol gemileri, lojistik gemileri, hücumbotlar ve denizaltılar katıldı.





Türk Yıldızları ve ve Solotürk'ün Cumhuriyeti'n 100. yılına özel İstanbul semalarında gerçekleştirdiği gösteri ise büyük beğeni topladı.

Pilotların takım lideri konuşma yaparak Cumhuriyet'i kutladı.





Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine henüz girmeyen Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, Pirireis denizaltısı ve Derya gemisi de geçit töreninde yer aldı.

Gemiler, Vahdettin Köşkü’nden töreni izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çimariva selamında bulundu.













İstanbul Boğazı'ndaki geçişe TCG Anadolu'nun rehberliğindeki 100 geminin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 9 F-16 ve 3 F-4E uçakları ve helikopterleri eşlik etti. Tören öncesinde Türk Yıldızları gösterileri de gerçekleşti.





Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da geçiş sırasında 101 pare top atışı yapılacak.

Coşkulu kutlamaya vatandaşlar da sahil kenarlarından ortak oldu.

Bakanlar da izledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca etkinliği Beylerbeyi Parkı’nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı TRT Ulus’tan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Çengelköy Kuleli Mustafa Paşa Camii Bahçesi’nden, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Beşiktaş’tan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Arnavutköy’den, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ortaköy’den, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Tarabya’dan etkinlikleri izledi.

Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda vatandaşları Boğaz'a davet etti.

Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşının heyecanını, gururunu yaşadığımız bu tarihî günde, İstanbul Boğazı'nda dron, havai fişek ve ışık gösterileri gerçekleştirecek, 100 savaş gemimizle, savaş uçaklarımızla muhteşem bir geçit töreni icra edeceğiz. Yediden yetmişe milletimizin her bir ferdini, yanlarında bayraklarıyla saat 16.00'dan itibaren İstanbul Boğazı'na davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Donanma tarihinin en büyük geçit töreni

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidi için hazırlıklarını tamamladı.













Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 savaş gemisinin yanı sıra uçak ve helikopterlerle İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek resmi geçit öncesinde, Sarayburnu'nda demirli olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi milli üretim TCG Anadolu'da basın brifingi düzenlendi.

Brifing, bu yıl gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında amiralliğe terfi eden, TSK'nın ilk kadın amirali Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat tarafından verildi.

Fırat, Türk donanma tarihinin en büyük resmigeçidinin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından komuta edileceğini söyleyen Fırat, gemilerin, töreni izleyecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a denizciliğe özgü "çimariva" selamında bulunacağını belirtti.





İstanbul Boğazı'ndaki geçişe TCG Anadolu'nun rehberliğinde 100 geminin yanı sıra F-16 ve F4E uçakları ve helikopterlerin eşlik edeceğini dile getiren Fırat, tören öncesinde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterilerinin de yapılacağını anlattı.















