Boş arazide bulunmuştu: Bebek cinayetinde düğüm çözüldü

2,1 milyar TL’lik yasa dışı bahis trafiğine 4 ilde operasyon: 11 tutuklama

Tekirdağ merkezli 4 ilde yasa dışı bahse yönelik düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11’i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 2 milyar 146 milyon 143 bin 816 TL işlem hacmi tespit edildi. Tekirdağ, İstanbul, Kütahya ve Eskişehir’de belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, 9 SIM kart, 1 hard disk, 2 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar, 1 Micro SD kart ve 4 USB bellek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.