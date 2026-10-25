Boş arazide bulunmuştu: Bebek cinayetinde düğüm çözüldü
14:12, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 14:12, 25/10/2026, Pazar
DHA
İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu.
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