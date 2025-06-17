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Böyle dolandırıcılık görülmedi: Patronuna telefonu verdi, hayatı altüst oldu

Böyle dolandırıcılık görülmedi: Patronuna telefonu verdi, hayatı altüst oldu

11:2117/06/2025, Salı
IHA
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Bursa
Bursa

Bursa'da internet üzerinden iş başvurusu yapan bir kadın, çalışmaya başladığı iş yerinin sahibi tarafından kredi notunu yükseltme vaadiyle kandırılarak 817 bin lira dolandırıldı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akıllara durgunluk veren bir meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki B.Çakır, internet üzerindeki iş ilanları sitelerinden bir iş yerine başvurarak çalışmaya başladı. İddiaya göre, bir süre sonra işyeri sahibi A.B. (47), Çakır'a "kredi notunu yükseltelim" diyerek telefonunu istedi. Genç kadın telefonunu teslim etti, cihaz 2-3 saat şüphelide kaldıktan sonra geri verildi.

İş çıkışında evine dönen B.Çakır, cep telefonunda yaptığı kontrollerde bilgisi dışında çeşitli bankaların mobil uygulamalarının indirildiğini ve hesaplarından yüklü miktarlarda para transferleri yapıldığını fark etti. Detaylı incelemede, patronu A.B.'nin kendi telefonuna müştekinin mobil bankacılıklarını eşleştirdiği ve bu yolla toplam 817 bin lira kendi hesabına aktardığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., 13 Haziran 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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