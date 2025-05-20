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TUSAŞ'tan dolandırıcılık uyarısı: Sahte reklamlara dikkat

TUSAŞ'tan dolandırıcılık uyarısı: Sahte reklamlara dikkat

09:4420/05/2025, الثلاثاء
DHA
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TUSAŞ.
TUSAŞ.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), kurum adı ve logosu kullanılarak yapılan dolandırıcılık amaçlı sahte reklamlara karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer, resmi kaynaklar dışındaki içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), kurumun ismi ve logosu kullanılarak yapılan dolandırıcılık maksatlı reklamlara ilişkin vatandaşların dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Dolandırıcılık uyarısı; bazı dijital mecralarda kurumumuzun ismi ve logosu kullanılarak 'Yatırım fırsatı', 'Hisse satışı', 'Halka arz' gibi tamamen dolandırıcılık maksatlı reklamlar yayınlanmaktadır. Vatandaşlarımızın, milli duyguları sömüren bu tarz asılsız girişimlere karşı dikkatli olmalarını, yapılan duyurulara itibar etmemelerini önemle rica ederiz"
denildi.

Açıklamada, TUSAŞ'ın kurumsal sosyal medya hesap adlarına da yer verildi.



#TUSAŞ
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