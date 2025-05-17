Altı ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Datça ilçesinde Mustafa U'nun yatırım danışmanlığı vaadiyle kendisine gönderilen banka hesaplarına 398 bin lira gönderdiği ve dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.