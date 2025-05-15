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Bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

Bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

11:2315/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
IHA
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Eskişehir'de dolandırıcılık yapan ve 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanmasının ardından tutuklandı.
Eskişehir'de dolandırıcılık yapan ve 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanmasının ardından tutuklandı.

Eskişehir'de bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan ve 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Tepebaşı İlçesi'nde çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 'Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahsın tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği belirtildi.

#Eskişehir
#bilişim suçu
#Dolandırıclık
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