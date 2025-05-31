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Dolandırıcılık ağına operasyon: "Hesabını ver, kolay yoldan para kazan"

Dolandırıcılık ağına operasyon: "Hesabını ver, kolay yoldan para kazan"

16:4931/05/2025, Cumartesi
IHA
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde kurulan dolandırıcılık ağı, banka hesapları üzerinden büyük bir vurgun yaptı. "Hesabını ver, kolay yoldan para kazan" vaadiyle kandırılan 19 kişi mağdur oldu. Genç yaşta kurdukları organize suç ağıyla birçok kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik operasyon polis kamerasına da yansıdı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kurulan dolandırıcılık ağı, banka hesapları üzerinden büyük bir vurgun yaptı. "Hesabını ver, kolay yoldan para kazan" vaadiyle kandırılan 19 kişi mağdur oldu. Genç yaşta kurdukları organize suç ağıyla birçok kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik operasyon polis kamerasına da yansıdı.

Manisa'da kurulan dolandırıcılık ağı, "Hesabını ver, kolay yoldan para kazan" vaadiyle büyük bir vurgun yaptı.

Emniyet güçleri, 24 yaşındaki A.A.’nın liderliğini yaptığı çetenin, topladıkları banka hesaplarını yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandığını belirledi.


Manisa Akhisar merkezli yürütülen soruşturma kapsamında farklı illerde de bağlantılar tespit edildi.



OPERASYON DÜZENLENDİ


28 Mayıs’ta sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı baskınlarda A.A. ile birlikte hareket eden A.S. (23), K.Ş. (19), İ.Ç. (23), H.N. (21), A.B. (22), B.Y. (19), S.A. (30), M.A. (26) ve M.C.D. (19) gözaltına alındı.


Operasyonda ruhsatsız tabanca, çeşitli banka kartları, dijital materyaller ve not defterleri ele geçirildi.


DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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