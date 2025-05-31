Dolandırıcılık ağına operasyon: "Hesabını ver, kolay yoldan para kazan"

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kurulan dolandırıcılık ağı, banka hesapları üzerinden büyük bir vurgun yaptı. "Hesabını ver, kolay yoldan para kazan" vaadiyle kandırılan 19 kişi mağdur oldu. Genç yaşta kurdukları organize suç ağıyla birçok kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik operasyon polis kamerasına da yansıdı.