Büyük vicdansızlık: Tuvalete terk edilen 3 günlük bebek devlet korumasında

Olay, geçen 13 Kasım'da Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Bir iş yerinin tuvaletine, gelen E.K. adlı kadın, 3 günlük kız bebeğini bırakıp, kaçtı. İş yeri personelince bulunan bebek, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Sağlık durumu iyi olan bebek bir süre Çarşamba Devlet Hastanesi Yenidoğan Ünitesi’nde gözlem altında tutuldu.

GÜNDEM Osmaniye'de, apartman girişine terk edilmiş bir aylık bebek bulundu

"Üzgünüm, bırakmak zorundaydım"

Olaydan sonra çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından anne E.K.'yi tespit etti. E.K., evinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.K.'nın, ifadesinde, "Önce bırakmak istemedim ama sonra bırakmak zorunda kaldım. Üzgünüm, bırakmak zorundaydım. Bakacak durumum yok" dediği öğrenildi. E.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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OYNAT 01:17 15 günlük bebek yol kenarına terk edildi Karaman'da 15 günlük bebek çevre yolu kenarında terk edilmiş olarak bulundu. Bebeklerin taşınması için kullanılan ana kucağı içerisinde bulunan erkek bebek hastaneye kaldırıldı. Bebeği muayene eden Acil Tıp Uzmanı Dr Attila Beştemir, "Sabah saatlerinde hastanemize getirilen ve yaklaşık 15 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin genel sağlık durumu iyi. Muayenesinde herhangi bir anormallik saptamadık. Takip amaçlı çocuğu gözlem altında tutuyoruz" dedi. BiP'te paylaş

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Koruyucu aile programına dahil edilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri bebek için devreye girdi. 4 gün hastanede gözetim altında tutulan bebek daha sonra bakanlığa ait çocuk yuvasına yerleştirildi, devlet koruması altına alındı. Konulan ismi açıklanmayan bebeğin bundan sonraki süreçte kurum bakımında kalacağı ve Koruyucu Aile Programı'na dahil edilerek aile yanında bakımının sağlanacağı öğrenildi.