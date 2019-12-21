Gündem Büyükadada fayton turlarının 3 ay durdurulması kararının ardından temizleme çalışmaları başladı
İSTANBUL

Büyükada'da fayton turlarının 3 ay durdurulması kararının ardından temizleme çalışmaları başladı

Büyükada'da fayton turlarının 3 ay durdurulması kararının ardından temizleme çalışmaları başladı

Büyükada'da fayton turlarının 3 ay durdurulma kararının alınmasının ardından temizlik çalışmalarına başlandı. Atların kaldırılmasının ardından fayton bekleme alanında, ahırlarda ve atların geçiş güzergahları üzerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Haber Merkezi AA
Büyükada'da faytonların toplanma alanı boşaltıldı, temizlik yapıldı.
Büyükada'da faytonların toplanma alanı boşaltıldı, temizlik yapıldı.

İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu kararı üzerine İSTAÇ görevlilerince atların kaldırılmasının ardından fayton bekleme alanında, İSPARK'a ait ahırlarda ve atların geçiş güzergahları üzerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları başladı.

İHA
Büyükada'da fayton turlarının 3 ay durdurulması kararının ardından temizleme çalışmaları başladı.

Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan da temizlik çalışmalarını fayton bekleme alanına gelerek takip etti.

İHA
Atların kaldırılmasının ardından fayton bekleme alanında, ahırlarda ve atların geçiş güzergahları üzerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

İstanbul Valiliği'nin 19 Aralık tarihli Mahalli Çevre Kurulu toplantısında, "Ruam hastalığının etkileri olan bakterilerin uygun ortamda uzun yıllar varlığını sürdürdüğünden Büyük Ada Aya Nikola Mevkiinde bulunan İSPARK ahırlarının, faytonların, durakların ve geçtiği güzergahların temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adalar İlçe Belediye Başkanlığı tarafından 3 gün ara ile üç ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına" dair karar alınmıştı.

İstanbul Valisi Yerlikaya: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu
GÜNDEM
İstanbul Valisi Yerlikaya: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu

Büyükada’da gizemli çukur hareketliliği: Çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi
FOTOĞRAF 16
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Büyükada’da ormanlık alanda kazılan dev çukurlar merak uyandırdı.
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Neden kazıldığı henüz bilinmeyen iki dev çukur havadan görüntülendi.
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Öte yandan Büyükada’da bulunan 80’e yakın atta RUAM hastalığı olduğu ve atların bu çukurlara gömüleceği iddia edildi.
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Büyükada’da ormanlık alanda birkaç gün önce iki dev çukur kazıldı.
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Dev çukurlar Ada sakinlerinde merak uyandırdı. Çukurların ise neden kazıldığı henüz öğrenilemedi.
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Öte yandan, Büyükada’da bulunan 80’e yakın atta RUAM hastalığına rastlandığı, ve hastalık taşıyan atların bu çukurlara gömüleceği iddia edildi.
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Büyükada’da kazılan dev çukurlar drone ile havadan görüntülendi.
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Birkaç gün önce kazılan çukurlarla ilgili resmi açıklama yapılmadı.
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Bugün adaya çok sayıda çevik kuvvet polisi sevkedildi.
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Çukurların bulunduğu bölgeye çıkılmaması için de önlem alındı.
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Havadan çekilen görüntülerde iş makinesiyle çukurlardan birinin kapatıldığı görüldü.
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Çukurun yanında bir minibüsün olması dikkat çekti.
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Büyükada’da kazılan dev çukurlar havadan görüntülendi
Title
Büyükada’da kazılan dev çukurlar havadan görüntülendi
Title
Büyükada’da kazılan dev çukurlar havadan görüntülendi
Title
Büyükada’da gizemli çukur hareketliliği: Çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi
Büyükada'da ormanlık alana iş makineleriyle 2 büyük çukur kazılmıştı. Birkaç gün önce kazılan çukurlarla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Bugün adaya çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Öte yandan Büyükada'da bulunan 80'e yakın atta RUAM hastalığı olduğu ve atların bu çukurlara gömüleceği iddia edildi.


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