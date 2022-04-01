Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya düzenlemesini hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Fatih'te Genç Projeler' programının açılış töreninde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen "Fatih'te Genç Projeler" programına katılıyor https://t.co/ITOd8DuSUx — Yeni Şafak (@yenisafak) April 1, 2022

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Ramazan'ın bereketinin tüm insanlığın üzerinde olmasını diliyorum.

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde faaliyete geçti.

Rami Kışlasını restore ederek Beştepe'dekinden çok daha büyük bir kütüphaneyi İstanbul'a kazandıracağız.

Her yerde kütüphanelerin yaygınlaşması memnuniyet vericidir. Milli Eğitim Bakanlığımız da 'kütühanesiz okul kalmayacak' projesi ile okullarımızda önemli adımlar atıyor.

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Bizim gençliğimizde, nereyi bulursak orada ders çalışarak, okul hayatımıza devam eden bir nesildir. Bir de bizim gençlik yıllarımızda ideolojik çatışmaların yol açtığı bir huzursuzluk ortamı vardı.

Sosyal medya sağladığı kolaylıkların yanında doğru ve kararında kullanılmazsa bataklık gibi tehditleri içinde barındırıyor.

En kısa sürede sosyal medya düzenlemesini hayata geçireceğiz.

GÜNDEM Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili çalışmalara hız verildi