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Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısına çıkıyor

Kara para aklama suçlamasıyla hakkında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da dahil olduğu 28 kişi, yarın hakim karşısına çıkacak. Davanın detayları ve sanıkların durumu hakkında bilgi, yargılama süreciyle birlikte netlik kazanacak.

11:39 - 3/09/2024 Salı
Diğer
Dilan Polat ve Engin Polat
Dilan Polat ve Engin Polat

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık yarın Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.


Tahliye edildi


5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.



Ne olmuştu?


İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.


Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.


Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından toplamda 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.



#Dilan Polat
#Engin Polat
#Kara para
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