Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısına çıkıyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından toplamda 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.