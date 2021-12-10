Gündem Doğu Türkistan sivil toplum kuruluşları 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklama yaptı
İSTANBUL

Doğu Türkistan sivil toplum kuruluşları 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklama yaptı

Uluslararası Doğu Türkistan STK'ler Birliği ve Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Abdulahad Abdurrahman, "Doğu Türkistan'ın hak ve hürriyet mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğimizi tekrar ediyoruz." dedi.

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Haber Merkezi AA
Doğu Türkistan sivil toplum kuruluşları 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklama yaptı
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Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Dünya Uygur Kurultayı Vakfı, Uygur Akademisi Vakfı ile Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği temsilcileri, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği binasında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Uluslararası Doğu Türkistan STK'ler Birliği Başkanvekili ve Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Abdulahad Abdurrahman, basın açıklamasını okudu.

Abdurrahman, Dünya İnsan Hakları Günü'nün önemine işaret ederek, ''Doğu Türkistan halkı adına dünya çapında insan hakları mücadelesi veren Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları olarak, bu anlamlı günde uluslararası kamuoyuna ulaşma sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.'' dedi.

Çin'in uygulamalarının İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin maddelerini doğrudan ihlal ettiğini ileri süren Abdurrahman, her sene gerçekleştirilen insan hakları değerlendirme toplantılarında Çin'in, Doğu Türkistan üzerinden kınandığını ifade etti.

Abdulahad Abdurrahman, tüm ülkelere Çin'in uygulamalarının son bulması için harekete geçme çağrısında bulunduklarını dile getirerek, "Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları olarak, Doğu Türkistan'ın hak ve hürriyet mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğimizi tekrar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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