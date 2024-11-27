Doktor olmadığı için hemşire müdahale etmiş

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlamak ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olmak iddiasıyla yargılanan 22’si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam edildi. Önceki hafta 22 tutuklu sanık ve avukatı savunmasını yaptığı davada dün tutuksuz sanık savunmaları alınmaya başlandı.





Fırat Sarı

BEN DOKTORA HABER VERDİM

Tutuksuz sanıklardan yenidoğan yoğun bakım hemşiresi Ecem Koç savunma yaptı. Fırat Sarı’yı 1 yıldır tanıdığını söyleyen Koç, “İşletme adı altında geçen şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Burada sizinle öğrendim. Sadece hemşirelik yapmakla yükümlüyüm” dedi. Halime bebeğin ölümünden sorumlu tutulduğunu söyleyen sanık Ecem Koç, “Anne karnında oksijensiz kalmış bir bebekti. 55 gün kadar tüm çabalarımızla baktık. Eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Aniden ölen bir bebek değildi. Zaten kötü duruma gelmişti. Son birkaç gün de daha kötüydü. Doktor olmadığı için hemşireler olarak müdahale ettik. Birinin de doktora haber vermesi gerekiyordu. O da ben oldum” dedi.





BEBEĞİ HEMŞİRE CANLANDIRMIŞ

Fırat Sarı’nın her gün hastaneye geldiğini belirten Koç, “Bebekle çok güzel ilgileniyordu” dedi. Bunun üzerine duruşma savcısı, “Her gün ilgileniyordu diyorsun ama bebek ölürken doktor yoktu dedin. Doktorun yapması gereken müdahaleyi biz yaptık dedin. Doktor her gün geliyorsa sen hangi müdahaleyi yaptın” dedi. Sanık ise, “Yoğun bakımda 7/24 doktor olması gerekirdi. Ben en önemli canlandırma işlemini yaptım. Onu doktorun yapması gerekirdi” dedi.





GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Başka bir doktorun kaşesini kullanarak hasta baktığı iddia edilen tutuksuz sanık Mehmet Salih Kara, “Böyle bir şey yapmam imkansız. İstanbul’un en yoğun hastanelerinden birinde asistanlık yapıyordum. Öyle bir şey yapmaya vaktim de yoktu” dedi. Daha önce savunmalarını yaptığını söyleyen Kara, “Ekstra bir şey söylemeyeceğim” dedi.





RAPORLAR YALANMIŞ

Mehmet Salih Kara’nın ardından tutuksuz sanık hemşire Serenay Şenkalaycı savunmasını yaptı. Kerem bebeğin ölümü ile ilgili konuşan Serenay Şenkalaycı, “Bebeğin doğumuna bizzat katıldım. Bebek kötü doğdu. Akabinde bebeği yoğun bakıma aldık. Doktorum tarafından bana söylenen her şeyi uyguladım. İlker Gönen’i aradığımda bebeğe 45 dakika canlandırma yapılmıştı sonuna gelmiştik. 20 dakika daha müdahale etmemizi ve bunu kayıt altına almamızı istedi. Raporlar gerçeği yansıtmamaktadır. Ben bebek için elimden geleni yaptım. Daha fazla ne yapabilirdim” dedi.











