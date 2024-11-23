Yenidoğan davasında ara karar: Duruşma 26 Kasım'a ertelendi

Yenidoğan çetesi davası salı günü yapılacak duruşmayla devam edecek.
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, duruşmanın 26 Kasım'a ertelenmesine hükmetti. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bugün 582 yıla kadar hapis cezası istenen ve örgütün lideri olduğu belirtilen Fırat Sarı, savunmasını yapmıştı. Hemşire Hakan Doğukan Taşçı ve Hasan Basri Gök'ü suçlayan Sarı, "Hayatımı kararttılar. Ekip varsa orada var." iddiasında bulunmuştu.
Türkiye'nin gündemine oturan yenidoğan çetesi davasında mahkeme ara kararı açıkladı.
Para karşılığı bebekleri öldüren '
nin yargılandığı dava 26 Kasım Salı günü saat 11.00'e ertelendi.
Mahkeme ayrıca tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Çete lideri Sarı savunmasını yaptı
Haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan "
" davası devam ediyor.
Davanın altıncı gününde hakkında 582 yıla kadar hapis cezası istenen ve örgütün lideri olduğu belirtilen
, savunmasını yaptı.
Sarı, "
Buraya gelmek istedim. Hayattan bir beklentim yok artık her şeyi anlatmak istiyorum.
" sözleriyle savunmasına başladı.
Hemşire
ve
'ü suçlayan Sarı, "
Hayatımı kararttılar. Ekip varsa orada var.
" iddiasında bulundu.
Sistemi kendisinin bulmadığını, davet geldiğini ileri süren Sarı, "
Hasta bulunması isteniyordu. Bu yapıyı ben keşfetmedim. Sen gel yap dediler. Ben 112 sevklerini tıp merkezlerinden aldım. 112 sevk zincirini bozarak, rüşvet vererek asla hasta almadık.
" ifadelerini kullandı.
Bu gelişmelerin ardından mahkeme ara kararını açıkladı.
Mahkeme, duruşmanın
günü saat 11.00'e ertelenmesine hükmetti.
tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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